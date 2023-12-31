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Баскетбол

Новогоднее чудо: Детройт прервал серию из 28 поражений в НБА

Команде удалось остановиться в шаге от антирекорда.
Сегодня, 08:51
Детройт / Getty Images
Детройт / Getty Images

Детройт был крайне близок к тому, что поставить абсолютный антирекорд в НБА по серии поражений.

В ночь на воскресенье Пистонс "закрыли" серию из 28 поражений, обыграв в очередном матче лиги Торонто со счетом 129:127.

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Отметим, с 28 октября команда не добывала побед, сравнявшись с антирекордом Филадельфии 2014/15 и 2015/16 годов, который так же насчитывал 28 поражений подряд.

В данный момент Детройт со статистикой 3-29 занимает последнее место в Восточной конференции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Детройт Пистонс

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