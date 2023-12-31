НБА: Лейкерс уступил Миннесоте, Голдэн Стейт потерпел поражение от Далласа

Сегодня, в ночь с 30 на 31 декабря, в НБА состоялось шесть матчей.

Среди поединков стоит выделить игры Лейкерс и Голден Стэйт, в которых обе команды потерпели поражения.

Результаты матчей НБА за 30 декабря

Юта – Майами 117:109 (27:28, 27:25, 34:35, 29:21)

Юта: Секстон (22), Маркканен (12), Фонтеккьо (12 + 7 подборов), Коллинз (10),Данн (2 + 6 передач) – старт; Джордж (21), Олиник (19 + 10 передач),Кесслер (10 + 8 подборов), Кларксон (9), Агбаджи (0).

Майами: Адебайо (28 + 16 подборов), Хирро (25 + 6 передач), Батлер (8), Йович (6),Хэмптон (0) – старт; Лав (12), Д. Робинсон (11), Хакес (9), Кэйн (6),Хайсмит (4).

Детройт – Торонто 129:127 (25:24, 27:20, 38:42, 39:41)

Детройт: Каннингем (30 + 12 передач), Богданович (19 + 7 подборов), Дюрен (18 + 17 подборов), Нокс (17), Айви (12) – старт; Беркс (16), Уайзмен (8),Томпсон (6), Ливерс (3), Хэйс (0).

Торонто: Сиакам (35), Шредер (30 + 9 передач), Трент (24), Барнс (22 + 9 подборов),Пелтль (4 + 14 подборов) – старт; Янг (6), Буше (4), Макдэниэлс (2), Портер (0).

Индиана – Нью-Йорк 140:126 (32:27, 32:35, 41:30, 35:34)

Индиана: Тернер (28 + 8 подборов), Несмит (25), Халибертон (22 + 23 передачи),Нембард (14), Смит (9) – старт; Матурин (20), Топпин (9 + 8 подборов),Хилд (6), Макконнелл (5), Джексон (2), Шеппард (0), Уокер (0), Нвора (0).

Нью-Йорк: Дивинченцо (38), Брансон (28 + 6 передач), Рэндл (28 + 12 подборов + 5 потерь), Харт (10 + 10 подборов), Хартенштайн (2 + 9 подборов + 6 передач) – старт; Фурнье (10), Макбрайд (5), Браун (3), Гибсон (2), Топпин(0), Скапинцев (0), Арчидиаконо (0).

Чикаго – Филадельфия 105:92 (21:17, 35:31, 24:23, 25:21)

Чикаго: Дерозан (24), Уайт (20 + 8 подборов + 5 потерь), Драммонд (15 + 23 подбора), Карузо (14), Уильямс (13) – старт; Досунму (6), Тэйлор (6),Картер (4), Терри (3), Филлипс (0).

Филадельфия: Макси (20 + 7 передач), Харрис (15 + 7 подборов), Рид (11 + 7 подборов),Убре (11), Мелтон (9) – старт; Батюм (9), Бамба (5), М-с Моррис (4),Беверли (4), Мартин (2), Коркмаз (2), Ковингтон (0).

Миннесота – Лейкерс 108:106 (29:31, 32:26, 21:20, 26:29)

Миннесота: Эдвардс (31), Конли (15 + 7 передач), Гобер (13 + 13 подборов), Таунс (9 + 9 подборов + 5 потерь), Макдэниэлс (6) – старт; Рид (21), Александер-Уокер(6), Андерсон (4 + 7 передач), Браун (3).

Лейкерс: Дэвис (33 + 17 подборов + 8 передач), Джеймс (26 + 6 передач), Принс (9),Вандербилт (8), Реддиш (4) – старт; Ривз (9), Вуд (7), Расселл (5),Хатимура (5).

Голден Стэйт – Даллас 122:132 (26:34, 28:29, 35:38, 33:31)

Голден Стэйт: Карри (25 + 7 передач), Пол (24 + 6 передач), Джексон-Дэвис (17), Куминга(16 + 9 подборов), Томпсон (3) – старт; Уиггинс (14), Подземски (13 + 9 подборов), Луни (5), Шарич (3 + 9 подборов), Пэйтон II (2).

Даллас: Дончич (39 + 8 подборов + 10 передач), Экзам (19), Лайвли (12 + 14 подборов), Харди (9), Д. Джонс (7) – старт; Грин (18), Хардуэй (16), Г. Уильямс (10), Пауэлл (2).

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