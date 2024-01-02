НБА: Индиана сенсационно обыграла Милуоки, Юта разделалась с Далласом

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на вторник, 2 января, состоялись восемь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 1 января

Нью-Йорк – Миннесота 112:106 (23:32, 38:17, 33:29, 18:28)

Нью-Йорк: Рэндл (39 + 9 подборов + 6 потерь), Ануноби (17), Брансон (16 + 14 передач), Дивинченцо (15), Хартенштайн (7 + 9 подборов) – старт; Граймс (10), Харт (8 + 11 подборов), Макбрайд (0), Ачиува (0), Гибсон (0).

Миннесота: Эдвардс (35), Таунс (29), Гобер (10 + 15 подборов), Макдэниэлс (8), Конли (5) – старт; Маклафлин (9), Рид (5), Александер-Уокер (3), Андерсон (2), Браун (0).

Торонто – Кливленд 124:121 (41:32, 26:27, 31:32, 26:30)

Торонто: Сиакам (36), Барнс (20), Барретт (19 + 9 подборов + 5 потерь), Куикли (14), Пелтль (14 + 11 подборов) – старт; Шредер (12 + 8 передач), Трент (9), Буше (0), Янг (0).

Кливленд: Митчелл (26 + 7 подборов + 7 передач), Аллен (16 + 11 подборов), Окоро (16), Струс (6), Уэйд (2) – старт; Леверт (31), Меррилл (16), Ньянг (8), Портер (0), Томпсон (0).

Милуоки – Индиана 113:122 (32:25, 30:31, 26:28, 25:38)

Милуоки: Я. Адетокумбо (30 + 18 подборов + 11 передач), Б. Лопес (21 + 4 блок-шота), Миддлтон (21 + 6 передач), Лиллард (13 + 7 подборов), Бизли (12) – старт; Портис (8), Пэйн (5), Коннотон (3), Джексон (0).

Индиана: Халибертон (26 + 9 подборов + 11 передач), Тернер (13), Смит (7), Несмит (4), Нембард (2) – старт; Матурин (25 + 13 подборов), Джексон (18 + 9 подборов), Макконнелл (16 + 9 передач), Топпин (11), Хилд (0).

Хьюстон – Детройт 136:113 (31:29, 28:26, 47:25, 30:33)

Хьюстон: Шенгюн (26 + 9 передач), Грин (22), Тэйт (16), Ванвлит (15 + 7 передач), Смит (9) – старт; Исон (17), Томпсон (12 + 6 передач), Уитмор (9), Буллок (7), Грин (3), А. Холидэй (0), Марьянович (0), Лэндейл (0).

Детройт: Айви (19), Богданович (14), Дюрен (12 + 13 подборов), Нокс (11), Каннингем (6 + 10 передач) – старт; Беркс (21), Сассер (9), Хэйс (8), Томпсон (5), Уайзмен (4), Ливерс (2), Бэгли (2).

Юта – Даллас 127:90 (37:26, 25:29, 31:24, 34:11)

Юта: Фонтеккьо (24), Маркканен (17), Коллинз (15), Секстон (8 + 6 передач), Данн (7 + 7 передач) – старт; Кларксон (20 + 10 подборов + 11 передач), Джордж (14), Кесслер (11 + 10 подборов + 4 блок-шота), Олиник (7 + 6 передач), Шаманич (2), Агбаджи (2), Юртсевен (0).

Даллас: Дончич (19 + 14 передач), Ирвинг (14 + 9 подборов), Лайвли (10), Д. Джонс (6), Экзам (4) – старт; Харди (17), Хардуэй (6), Уильямс (4), Г. Уильямс (4), Пауэлл (4), Холмс (2), Грин (0), Проспер (0).

Денвер – Шарлотт 111:93 (24:18, 25:31, 40:17, 22:27)

Денвер: Дж. Мюррэй (25 + 7 передач), Портер (22 + 8 подборов), Йокич (13 + 11 подборов + 6 передач), Гордон (10), Колдуэлл-Поуп (5) – старт; Джексон (15), К. Браун (9), Уотсон (8), Стротер (2), Ннаджи (2), Ки (0), Пикетт (0).

Шарлотт: Бриджес (26 + 9 подборов), Миллер (15), Ричардс (15 + 8 подборов), Смит (10), Макгауэнс (10) – старт; Вашингтон (6), Смит (5), Тор (2), Коди Мартин (2 + 6 передач), Менса (2), Букнайт (0).

Финикс – Портленд 109:88 (20:29, 35:18, 31:14, 23:27)

Финикс: Бил (21), Нуркич (18 + 7 подборов), Мету (14), Аллен (12), Букер (10 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Гордон (12), Бол (11 + 9 подборов), Окоги (3), Бэйтс-Диоп (3), Гудвин (2), Ватанабе (2), Юбэнкс (1), Азубуйке (0).

Портленд: Хендерсон (17 + 6 передач + 5 потерь), Грант (15), Брогдон (10), Тайбулл (3), Браун (2) – старт; Уокер (10 + 9 подборов), Уэйнрайт (8), Мэйс (7), Мюррэй (6), Шарп (6), Баджи (4).

Клипперс – Майами 121:104 (23:35, 36:23, 36:27, 26:19)

Клипперс: Ленард (24), Джордж (23), Харден (15 + 10 передач), Мэнн (12), Зубац (6 + 12 подборов) – старт; Пауэлл (22), Уэстбрук (8), Тайс (6), Коффи (5), Бостон (0), Браун (0), Диабате (0).

Майами: Адебайо (21 + 15 подборов), Хакес (15), Хирро (12 + 6 передач), Кэйн (9), Лаури (8) – старт; Лав (17), Д. Робинсон (15), Суайдер (3), Йович (3), О. Робинсон (1), Хэмптон (0), Брайант (0).

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