Украина впервые за 18 лет не примет участия в Рождественской гонке

Юлия Джима вынуждена пропустить гонку из-за травмы.
Сегодня, 17:22       Автор: Андрей Безуглый
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

Организаторы Biathlon World Team Challenge представили список участников ежегодой Рожденственской гонки.

Украина впервые за 18 лет пропустит традиционое шоу.

Как и всегда, каждую страну будет представлять пара из мужчины и женщины, Украину должны были представить Дмитрий Пидручный и Юлия Джима.

Однако перед стартом сезона спортсменка получила травму, и вынуждена пропустить как первые этапы, так и Рождественскую гонку.

Рождественская гонка 2025. Составы команд

  • Янина Хеттих-Вальц / Юстус Штрелов (Германия)
  • Марлен Фихтнер / Данило Ритмюллер (Германия)
  • Маркета Давидова / Томаш Микиска (Чехия)
  • Анамария Лампич / Ловро Планко (Словения)
  • Суви Минккинен / Теро Сеппяля (Финляндия)
  • Юни Арнеклейв / Матс Эвербю (Норвегия)
  • Лотте Ли / Флоран Клод (Бельгия)
  • Лу Жанмонно / Фабьен Клод (Франция)
  • Анна Гандлер / Давид Коматц (Австрия)
  • Лена Хекки-Гросс / Йоша Буркхальтер (Швейцария)

Ранее также экс-презилент ФБУ оценил выступления новичков.

