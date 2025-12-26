Украина впервые за 18 лет не примет участия в Рождественской гонке

Организаторы Biathlon World Team Challenge представили список участников ежегодой Рожденственской гонки.

Украина впервые за 18 лет пропустит традиционое шоу.

Как и всегда, каждую страну будет представлять пара из мужчины и женщины, Украину должны были представить Дмитрий Пидручный и Юлия Джима.

Однако перед стартом сезона спортсменка получила травму, и вынуждена пропустить как первые этапы, так и Рождественскую гонку.

Рождественская гонка 2025. Составы команд

Янина Хеттих-Вальц / Юстус Штрелов (Германия)

Марлен Фихтнер / Данило Ритмюллер (Германия)

Маркета Давидова / Томаш Микиска (Чехия)

Анамария Лампич / Ловро Планко (Словения)

Суви Минккинен / Теро Сеппяля (Финляндия)

Юни Арнеклейв / Матс Эвербю (Норвегия)

Лотте Ли / Флоран Клод (Бельгия)

Лу Жанмонно / Фабьен Клод (Франция)

Анна Гандлер / Давид Коматц (Австрия)

Лена Хекки-Гросс / Йоша Буркхальтер (Швейцария)

Ранее также экс-презилент ФБУ оценил выступления новичков.

