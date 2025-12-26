Украина впервые за 18 лет не примет участия в Рождественской гонке
Юлия Джима вынуждена пропустить гонку из-за травмы.
Организаторы Biathlon World Team Challenge представили список участников ежегодой Рожденственской гонки.
Украина впервые за 18 лет пропустит традиционое шоу.
Как и всегда, каждую страну будет представлять пара из мужчины и женщины, Украину должны были представить Дмитрий Пидручный и Юлия Джима.
Однако перед стартом сезона спортсменка получила травму, и вынуждена пропустить как первые этапы, так и Рождественскую гонку.
Рождественская гонка 2025. Составы команд
- Янина Хеттих-Вальц / Юстус Штрелов (Германия)
- Марлен Фихтнер / Данило Ритмюллер (Германия)
- Маркета Давидова / Томаш Микиска (Чехия)
- Анамария Лампич / Ловро Планко (Словения)
- Суви Минккинен / Теро Сеппяля (Финляндия)
- Юни Арнеклейв / Матс Эвербю (Норвегия)
- Лотте Ли / Флоран Клод (Бельгия)
- Лу Жанмонно / Фабьен Клод (Франция)
- Анна Гандлер / Давид Коматц (Австрия)
- Лена Хекки-Гросс / Йоша Буркхальтер (Швейцария)
Ранее также экс-презилент ФБУ оценил выступления новичков.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!