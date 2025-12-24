Бывший президент ФБУ оценил дебют молодых биатлонистов Украины на Кубке мира

Бывший президент ФБУ Владимир Брынзак поделился своими впечатлениями от первых трех этапов Кубка мира сборной Украины.

Учитывая, что в нашей команде проходит процесс смены поколений, как в мужской, так и в женской сборной появляются новые имена. Это было заметно и приятно. Это процесс, который многие команды проходят на протяжении своей многолетней карьеры, у нас же это происходит сейчас. Старшие девушки и парни уже не могут выступать на прежнем уровне, потому что теряется мотивация, а физические нагрузки становятся высокими.

"К тому же наши логистические проблемы с переездами на автобусах, длительным пересечением границы и болезнями создают дополнительные трудности. Поэтому это не так просто. Но приятно видеть появление молодых спортсменов".

Также Брынзак отметил спортсменов, которые выделились среди мужчин и женщин по итогам трех этапов:

Конечно, это Мандзин и Борковский. Для Борковского дебют среди 30 лучших спортсменов – это достойный результат, что очень приятно. Мандзин, конечно, уже не в первый раз показывает себя в когорте сильнейших, делает это достойно и, думаю, еще продемонстрирует лучшие результаты. У девушек стоит отметить младшую Меркушину и Городную, которая, к сожалению, заболела и пропустила большую часть этапов. Надеюсь, после Нового года у нее все будет в порядке.

"Рад, что проявляют себя молодые юниоры: Тарас Тарасюк, парень 2008 года рождения, соревнуется достойно со старшими соперниками, а также женская юниорская команда. Думаю, у них есть перспектива на будущее: через год-два-три они смогут проявить себя на самом высоком уровне. Процесс идет, и у нас происходит обновление команды".

