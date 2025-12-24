iSport.ua
Бывший президент ФБУ оценил дебют молодых биатлонистов Украины на Кубке мира

Брынзак назвал главных открытий украинского биатлона на старте сезона.
Бывший президент ФБУ Владимир Брынзак поделился своими впечатлениями от первых трех этапов Кубка мира сборной Украины.

Учитывая, что в нашей команде проходит процесс смены поколений, как в мужской, так и в женской сборной появляются новые имена. Это было заметно и приятно. Это процесс, который многие команды проходят на протяжении своей многолетней карьеры, у нас же это происходит сейчас. Старшие девушки и парни уже не могут выступать на прежнем уровне, потому что теряется мотивация, а физические нагрузки становятся высокими.

"К тому же наши логистические проблемы с переездами на автобусах, длительным пересечением границы и болезнями создают дополнительные трудности. Поэтому это не так просто. Но приятно видеть появление молодых спортсменов".

Также Брынзак отметил спортсменов, которые выделились среди мужчин и женщин по итогам трех этапов:

Конечно, это Мандзин и Борковский. Для Борковского дебют среди 30 лучших спортсменов – это достойный результат, что очень приятно. Мандзин, конечно, уже не в первый раз показывает себя в когорте сильнейших, делает это достойно и, думаю, еще продемонстрирует лучшие результаты.

У девушек стоит отметить младшую Меркушину и Городную, которая, к сожалению, заболела и пропустила большую часть этапов. Надеюсь, после Нового года у нее все будет в порядке.

"Рад, что проявляют себя молодые юниоры: Тарас Тарасюк, парень 2008 года рождения, соревнуется достойно со старшими соперниками, а также женская юниорская команда. Думаю, у них есть перспектива на будущее: через год-два-три они смогут проявить себя на самом высоком уровне. Процесс идет, и у нас происходит обновление команды".

Стало известно, что две обладательницы Хрустального глобуса пропустят этап Кубка мира.

