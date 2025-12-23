Две обладательницы Хрустального глобуса пропустят этап Кубка мира

У опытных биатлонисток другие планы.

Итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци не поедут в немецкий Оберхоф. Обе спортсменки не попали в заявку сборной Италии на очередной этап Кубка мира, сообщает официальный сайт Федерации зимних видов спорта Италии.

Дуэт биатлонисток пропустит этап с согласия тренерского штаба. Вместо вояжа в Оберхоф Вирер и Виттоцци пройдут мини-цикл индивидуальных тренировок. Вероятно, опытные итальянки вернутся на 5-й этап Кубка мира.

В нынешнем сезоне Вирер и Виттоцци оформили по одной победе. Первая выиграла индивидуальную гонку в шведском Эстерсунде, а вторая – пасьют в австрийском Хохфильцене. Вирер также дважды взошла на подиум во французском Анси.

К слову, итальянец Томмазо Джакомель выиграл масс-старт во Франции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!