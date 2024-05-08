Вирер объявила, что будет участвовать в ОИ-2026

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер объявила, что пока не будет завершать карьеру.

В среду, 8 мая, 34-летняя спортсменка созвала пресс-конференцию, на которой объявила, что намерена принять участие в ОИ-2026.

"Я решила вместе с ассоциацией биатлона и моими тренерами, что меня еще хватит. Я хочу продолжить до Олимпийских игр 2026 года. Я много размышляла за последние два месяца. Подумала, что будет обидно завершить карьеру таким образом. Жду продолжения. Я постараюсь быть максимально готовой к Олимпиаде", - приводит слова Вирер сайт IBU.

Напомним, что ранее итальянка досрочно завершила сезон-2023/24, а потому многие решили, что она собирается завершить карьеру.

Ранее также сообщалось, что экс-президента IBU засудили за коррупцию.

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