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Экс-президента IBU пригворили к тюремному заключению за коррупцию, связанную с россией

Ранее Андерс Бессеберг уже признавался виновным в сокрытии положительных допинг-тестов российских биатлонистов.
Сегодня, 16:51
Андерс Бессеберг / Getty Images
Андерс Бессеберг / Getty Images

Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы, сообщает Суспільне со ссылкой на норвежские издания NRK и Verdens Gang.

По информации источника, Бессеберг был признан виновным в коррупции, напрямую связанной с россией.

Весной 2023 года 78-летнему норвежцу выдвинули обвинения в получении взяток на протяжении десяти лет. В частности, он находился под влиянием страны-404.

Суд признал, что Бессеберг действовал в интересах болот. Сообщается, что в качестве взяток он получал дорогостоящие часы и ездил на "эксклюзивные" охоты на россию, в Чехию и Австрию. При этом его подозревали в пользовании услугами сексработниц, которых ему организовывала страна-террористка.

Он был признан виновным по девяти из десяти пунктов. Также у него конфискуют 1,4 миллиона норвежских крон. Бессеберг уже заявил о намерении обжаловать приговор.

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Стоит отметить, что в 2021 году Андерс Бессеберг уже признавался виновным в сокрытии положительных допинг-тестов российских биатлонистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война война с россией Андерс Бессеберг IBU

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