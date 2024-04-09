iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Прима и Билосюк отсутсвуют: объявлен состав сборной Украины по биатлону на следующий сезон

Тренеры огласили список команд.
Сегодня, 14:09
Артем Прима / Getty Images
Артем Прима / Getty Images

Федерация биатлона Украины объявила составы команд на следующий соревновательный год.

Старшим тренером женской сборной Украины остался Николай Зоц, а с мужской командой будет работать Надежда Белова.

Состав национальных команд:

Мужчины

  • Дмитрий Пидручный
  • Антон Дудченко
  • Виталий Мандзин
  • Тарас Лесюк
  • Денис Насико
  • Артем Тищенко
  • Богдан Цымбал
  • Руслан Ткаленко
  • Степан Кинаш
  • Богдан Борковский
  • Сергей Супрун

Женщины

  • Юлия Джима
  • Кристина Дмитренко
  • Анастасия Меркушина
  • Ирина Петренко
  • Анна Кривонос
  • Александра Меркушина
  • Любовь Кипьяченкова
  • Елена Городная
  • Юлия Городная
  • Надежда Белкина
  • Лилия Стеблина
  • Ксения Приходько
  • Татьяна Тарасюк

Отметим, в состав женской сборной не попала олимпийская чемпионка Елена Билосюк, а также Дарья Блашко. В состав мужской команды не вошел Артем Прима, который определится со своим будущим в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Украины продолжит работать с Санитрой до Олимпиады.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Именитый немецкий клуб может быть вынужден продать свой стадион Именитый немецкий клуб может быть вынужден продать свой стадион
"Я изучал его с детства": Камбосос оценил стиль Ломаченко "Я изучал его с детства": Камбосос оценил стиль Ломаченко
Хавбек сборной Украины получил травму уже на третьей минуте матча Хавбек сборной Украины получил травму уже на третьей минуте матча
"Мне было бы его жаль": Леннокс Льюис прокомментировал анонс боя Тайсон - Пол "Мне было бы его жаль": Леннокс Льюис прокомментировал анонс боя Тайсон - Пол
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ
Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Бокс14:56
"Я изучал его с детства": Камбосос оценил стиль Ломаченко
Украина14:55
Хавбек сборной Украины получил травму уже на третьей минуте матча
Бокс14:31
"Мне было бы его жаль": Леннокс Льюис прокомментировал анонс боя Тайсон - Пол
Европа14:10
Ключевые игроки Барселоны вернулись в заявку команды, однако не сыграют с ПСЖ
Биатлон14:09
Прима и Билосюк отсутсвуют: объявлен состав сборной Украины по биатлону на следующий сезон
Бокс13:44
"Не самый быстрый боксер": наследник Фьюри дал совет Тайсону перед боем с Усиком
Европа13:35
Чеферин - о неотстранении белоруси: Ни один политик не будет указывать нам, что делать
Бокс13:20
Камбосос объяснил, почему Ломаченко проиграл Хэйни
Формула 112:59
ФИА изменила планы по внедрению активной аэродинамики в Формулу-1
Бокс12:55
"Я снесу ему голову": Камбосос дерзко наехал на Ломаченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK