Прима и Билосюк отсутсвуют: объявлен состав сборной Украины по биатлону на следующий сезон

Федерация биатлона Украины объявила составы команд на следующий соревновательный год.

Старшим тренером женской сборной Украины остался Николай Зоц, а с мужской командой будет работать Надежда Белова.

Состав национальных команд:

Мужчины

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

Виталий Мандзин

Тарас Лесюк

Денис Насико

Артем Тищенко

Богдан Цымбал

Руслан Ткаленко

Степан Кинаш

Богдан Борковский

Сергей Супрун

Женщины

Юлия Джима

Кристина Дмитренко

Анастасия Меркушина

Ирина Петренко

Анна Кривонос

Александра Меркушина

Любовь Кипьяченкова

Елена Городная

Юлия Городная

Надежда Белкина

Лилия Стеблина

Ксения Приходько

Татьяна Тарасюк

Отметим, в состав женской сборной не попала олимпийская чемпионка Елена Билосюк, а также Дарья Блашко. В состав мужской команды не вошел Артем Прима, который определится со своим будущим в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Украины продолжит работать с Санитрой до Олимпиады.

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