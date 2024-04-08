Капитан сборной Украины продолжит работать с Санитрой до Олимпиады

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный сообщил, что будет продолжать тренироваться с бывшим тренером сборной Украины Юраем Санитрой.

По словам спортсмена, он захотел продолжить работу со специалистом, а не строить новый план подготовки.

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"Я обратился к Ивану Крулько и благодарю, что он меня услышал. У нас был хороший диалог и много общались по поводу выбора тренера. Пришли к согласию, что мне за 8 лет многое удалось и есть отлаженная определенная схема работы. Несмотря на травмы, которые у меня были, за эти два года мы все равно находили возможности держать достаточно приличный уровень.

Мы пришли к согласию, что я продолжу работу с Юраем на эти два года до Олимпиады, чтобы не ломать эту систему, которая у нас с ним выстроена. Учитывая, что у нас команда очень сильно омолаживается и юниоры переходят к взрослой команде, я понимаю, что с Надеждой Александровной (Беловой – прим.) будет тренироваться большая группа. А поскольку я более возрастной спортсмен, то делать под меня специальный план – не совсем комфортно.

А особенно когда у нее будет группа молодых спортсменов и к ним нужно больше внимания, и совсем другая работа, чем в моем возрасте. Поэтому благодарен Федерации, что меня услышали и приняли решение, чтобы я мог готовиться к Играм эти два года отдельно.

По последним договоренностям – это должна быть отдельная индивидуальная работа с Юраем. Полностью автономная. Это больше похоже на то, что я последние два года делал. Если анализировать последний год, то я тренировался всего два сбора с командой, а дальше все было отдельно-индивидуально. Я ездил один, один сбор с Виталием Мандзиным, а дальше ездил сам, просто без Юрая. А сейчас будем вдвоем отдельно", - сказал Пидручный в интервью XSPORT.

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