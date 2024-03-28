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Украинская биатлонистка хотела завершить карьеру после начала полномасштабной войны с россией

Кипяченкова дала откровенное интервью.
Вчера, 23:40
Любовь Кипяченкова / biathlon.com.ua
Любовь Кипяченкова / biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Любовь Кипяченкова призналась, что задумывалась о завершении карьеры.

По словам спорстменки, на момент начала полномасштабной войны она потеряла мотивацию.

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"Честно говоря, в начале войны я была немного в депрессии и потеряла в какой-то момент мотивацию. В команду я не попала, была на самоподготовке, зарплаты не получала, жила только на стипендию, поэтому, когда началась полномасштабная война, я хотела покинуть спортивную жизнь.

Но в этот момент у меня был близкий человек, который меня поддерживал и убедил, что я себя еще не реализовала. За это я ему безгранично благодарна. Это, наверное, был самый переломный мой момент и, благодаря близким людям, я его прошла. На сегодняшний день меня мотивирует свой собственный результат и то, что я делаю, мне доставляет удовольствие. Это, пожалуй, один из важнейших моментов в жизни каждого человека", - приводит слова девушки Біатлон Україна.

Отметим, что 24-летняя спортсменка в этом сезоне не набирала зачетные очки на Кубке мира, в зачете Кубка IBU заняла 58 место.

Ранее сообщалось, что тренер мужской сборной Украины по биатлону покинет свой пост.

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