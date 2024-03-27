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Меркушина и Кинаш выиграли масс-старты на чемпионате Украины по биатлону

В Буковеле состоялись последние гонки национального первенства.
Сегодня, 14:59
Анастасия Меркушина / Getty Images
Анастасия Меркушина / Getty Images

В среду, 27 марта, в заключительный соревновательный день чемпионата Украины по биатлону в Буковеле прошли масс-старты у женщин и мужчин.

В женской гонке лучший результат продемонстрировала Анастасия Меркушина, которая на 20 секунд опередила Любовь Кипяченкову.

Чемпионат Украины по биатлону. Масстарт, женщины

  1. Анастасия Меркушина (0+1+1+2) 28:03.7
  2. Любовь Кипяченкова (2+0+3+0) +20.6
  3. Валерия Дмитренко (2+0+0+1) +27.5
  4. Дарья Чалик (1+1+2+1) +56.6
  5. Валерия Шейгас (1+1+0+1) +1:11.0
  6. Лилия Стеблина (1+1+3+1) +1:19.3

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В мужской гонке не принимали участия представители национальной сборной, а победу одержал Степан Кинаш.

Чемпионат Украины по биатлону. Масстарт, мужчины

  1. Степан Кинаш (2+1+0+1) 33:30.8
  2. Роман Боровик (1+0+1+0) +6.7
  3. Александр Пономаренко (1+0+2+2) +14.1
  4. Сергей Супрун (3+1+1+2) +35.1
  5. Сергей Телень (0+0+2+2) +1:14.7
  6. Евгений Ивченко (1+3+0+0) +2:20.1

Напомним, ранее Дмитрий Пидручный выиграл спринт и гонку преследования на чемпионате Украины по биатлону.

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