Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате Украины по биатлону

После победы в спринте спортсмен закрепил успех триумфом в пасьюте.

В воскресенье, 24 марта, во второй соревновательный день чемпионата Украины-2024 по биатлону, который проходит в Буковеле, состоялась мужская гонка преследования.

После успеха в спринте Дмитрий Пидручный с двумя промахами на последних двух огневых рубежах удержал лидерство на дистанции и стал первым, опередив на 15 секунд Артема Тищенко, который с чистой стрельбой пришел к финишу вторым.

Третье место с одним промахом занял Антон Дудченко, а вся тройка призеров в пасьюте сохранила свои позиции после спринтерской гонки.

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Чемпионат Украины по биатлону. Гонка преследования, мужчины

Дмитрий Пидручный (0+0+1+1) 31:19.0 Артем Тищенко (0+0+0+0) +15.7 Антон Дудченко (0+0+1+0) +43.2 Денис Насыко (1+0+1+0) +2:42.9 Руслан Ткаленко (0+1+1+2) +4:08.7 Богдан Цымбал (0+0+3+1) +4:29.9

Соревновательную программу на чемпионате Украины по биатлону в воскресенье продолжит гонка преследования у женщин.

Напомним, что накануне победительницей женского спринта стала Анастасия Меркушина.

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