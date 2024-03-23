iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Пидручный и Анастасия Меркушина выиграли спринты на чемпионате Украины

В Буковеле состоялись стартовые гонки национального первенства по биатлону.
Сегодня, 17:52
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В субботу, 23 марта, в Буковеле стартовал чемпионат Украины по биатлону сезона-2023/24.

В первый соревновательный день программу национального первенства открыл спринт у мужчин, победителем которого стал Дмитрий Пидручный. Лидер мужской сборной Украины выиграл гонку, допустив один промах на стрельбе стоя.

Вторым с идеальной стрельбой, но с отставанием в полминуты от лидера стал Артем Тищенко, а третьим финишировал Антон Дудченко.

Чемпионат Украины по биатлону. Спринт, мужчины

  1. Дмитрий Пидручный (0+1) 23:58.1
  2. Артем Тищенко (0+0) +29.9
  3. Антон Дудченко (1+0) +52.0
  4. Артем Прима (1+2) +1:21.4
  5. Александр Пономаренко (0+0) +2:13.4
  6. Денис Насыко (3+1) +2:21.0

Читай также: Стала известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты за сезон

Следом за мужским спринтом на чемпионате Украины также состоялась спринтерская гонка у женщин, которую с одним промахом при стрельбе лежа выиграла Анастасия Меркушина.

Второй, уступив победительнице 29,5 секунды, финишировала Юлия Городна, а третьей стала Ирина Петренко. Участие в гонке не принимали Юлия Джима и Анна Кривонос.

Чемпионат Украины по биатлону. Спринт, женщины

  1. Анастасия Меркушина (1+0) 25:51.2
  2. Юлия Городна (0+1) +29.5
  3. Ирина Петренко (1+2) +41.8
  4. Елена Городна (1+1) +57.4
  5. Кристина Дмитренко (2+0) +1.11.9
  6. Надежда Белкина (2+2) +1.13.8

Чемпионат Украины по биатлону продолжится в воскресенье, 24 марта, гонками преследования у мужчин и женщин.

Отметим, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный Анастасия Меркушина чемпионат Украины по биатлону

Статьи по теме

Украина финишировала седьмой в женской эстафете Кубка мира, победу завоевала Норвегия Украина финишировала седьмой в женской эстафете Кубка мира, победу завоевала Норвегия
Норвегия совершила невероятный камбек и выиграла мужскую эстафету в США, Украина в ТОП-10 Норвегия совершила невероятный камбек и выиграла мужскую эстафету в США, Украина в ТОП-10
Украина определилась с составами на смешанные эстафеты в Холменколлене Украина определилась с составами на смешанные эстафеты в Холменколлене
Швейцарка сенсационно выиграла масс-старт в Норвегии, украинки провалились Швейцарка сенсационно выиграла масс-старт в Норвегии, украинки провалились
Помочь журналистам

Видео

Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча
Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился, провал Марченко
просмотров

Последние новости

Украина19:52
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа19:44
Барселона планирует подписать с игроком-открытием новый контракт с сумасшедшей суммой отступных
Евро-202419:30
Украина - Исландия: прогноз на финал отбора на Евро-2024
Европа19:19
Топ-клуб Италии намерен подписать Гринвуда
Европа18:50
В Манчестер Юнайтед обозначили девять кандидатов на замену тен Хагу
Украина18:30
УХЛ: Сокол добыл вторую победу в финальной серии с Кременчугом
Другие страны18:20
Роналду снялся в рекламе верблюжьего молока
Биатлон17:52
Пидручный и Анастасия Меркушина выиграли спринты на чемпионате Украины
Европа17:50
В Барселоне прокомментировали слухи об интересе к Холанду
Украина17:31
УПЛ: ЛНЗ уступил Минаю
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK