Пидручный и Анастасия Меркушина выиграли спринты на чемпионате Украины

В Буковеле состоялись стартовые гонки национального первенства по биатлону.

В субботу, 23 марта, в Буковеле стартовал чемпионат Украины по биатлону сезона-2023/24.

В первый соревновательный день программу национального первенства открыл спринт у мужчин, победителем которого стал Дмитрий Пидручный. Лидер мужской сборной Украины выиграл гонку, допустив один промах на стрельбе стоя.

Вторым с идеальной стрельбой, но с отставанием в полминуты от лидера стал Артем Тищенко, а третьим финишировал Антон Дудченко.

Чемпионат Украины по биатлону. Спринт, мужчины

Дмитрий Пидручный (0+1) 23:58.1 Артем Тищенко (0+0) +29.9 Антон Дудченко (1+0) +52.0 Артем Прима (1+2) +1:21.4 Александр Пономаренко (0+0) +2:13.4 Денис Насыко (3+1) +2:21.0

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Следом за мужским спринтом на чемпионате Украины также состоялась спринтерская гонка у женщин, которую с одним промахом при стрельбе лежа выиграла Анастасия Меркушина.

Второй, уступив победительнице 29,5 секунды, финишировала Юлия Городна, а третьей стала Ирина Петренко. Участие в гонке не принимали Юлия Джима и Анна Кривонос.

Чемпионат Украины по биатлону. Спринт, женщины

Анастасия Меркушина (1+0) 25:51.2 Юлия Городна (0+1) +29.5 Ирина Петренко (1+2) +41.8 Елена Городна (1+1) +57.4 Кристина Дмитренко (2+0) +1.11.9 Надежда Белкина (2+2) +1.13.8

Чемпионат Украины по биатлону продолжится в воскресенье, 24 марта, гонками преследования у мужчин и женщин.

Отметим, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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