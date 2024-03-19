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Стала известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты за сезон

Джима и Пидручный стали лидерами в своих командах.
Сегодня, 12:51
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

В канадском Кенморе завершился последний этап Кубка мира по биатлону сезона 2023/24.

Украинские биатлонисты не смогли завоевать наград за весь сезон. Несмотря на это, спортсмены на этапах Кубка мира и чемпионате мира получили 114 600 евро призовых.

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Больше всего призовых среди украинцев заработала Юлия Джима – 25 600 евро. Среди мужчин больше всего заработал Дмитрий Пидручный – 14 640 евро.

Призовые среди женщин:

  • Юлия Джима – 25 600 евро
  • Анастасия Меркушина – 19 250
  • Ирина Петренко – 19 250
  • Кристина Дмитренко – 18 550
  • Анна Кривонос – 800
  • Елена Городна – 500

Призовые среди мужчин:

  • Дмитрий Пидручный – 14 650 евро
  • Артем Прима – 8200
  • Антон Дудченко – 5800
  • Артем Тищенко – 2000

Напомним, украинцы стали призерами юниорского чемпионата мира по биатлону в эстафете.

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