Стала известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты за сезон
Джима и Пидручный стали лидерами в своих командах.
В канадском Кенморе завершился последний этап Кубка мира по биатлону сезона 2023/24.
Украинские биатлонисты не смогли завоевать наград за весь сезон. Несмотря на это, спортсмены на этапах Кубка мира и чемпионате мира получили 114 600 евро призовых.
Читай также: Биатлон: Кубок Мира 2023/2024. Йоханнес Бе и Лиза Виттоцци завоевали Большие хрустальные глобусы
Больше всего призовых среди украинцев заработала Юлия Джима – 25 600 евро. Среди мужчин больше всего заработал Дмитрий Пидручный – 14 640 евро.
Призовые среди женщин:
- Юлия Джима – 25 600 евро
- Анастасия Меркушина – 19 250
- Ирина Петренко – 19 250
- Кристина Дмитренко – 18 550
- Анна Кривонос – 800
- Елена Городна – 500
Призовые среди мужчин:
- Дмитрий Пидручный – 14 650 евро
- Артем Прима – 8200
- Антон Дудченко – 5800
- Артем Тищенко – 2000
Напомним, украинцы стали призерами юниорского чемпионата мира по биатлону в эстафете.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!