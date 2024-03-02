Украинцы стали призерами юниорского чемпионата мира по биатлону в эстафете

В субботу, 2 марта, в эстонском Отепяе состоялась мужская эстафета в рамках юниорского чемпионата мира-2024 по биатлону.

Украину в этой гонке представляли Степан Кинаш, Богдан Борковский, Сергей Супрун и Виталий Мандзын, который продемонстрировали отличный результат, став вице-чемпионами.

Украинские биатлонисты, использовав 11 дополнительных патронов, завершили эстафету на второй позиции, уступив только фаворитам соревнований команде Норвегии. Бронзовыми призерами стали представители Франции.

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Юниорский чемпионат мира по биатлону. Мужская эстафета

Норвегия (3+12) 1:25:03.1 Украина (0+11) +56.5 Франция (1+10) +1:06.0 Германия (1+13) +1:49.4 Чехия (3+12) +2:08.4 Польша (2+9) +2:42.1

Для Украины это серебро стало второй медалью на нынешнем юниорском мировом первенстве. Ранее Александра Меркушина завоевала золотую медаль в масс-старте-60.

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