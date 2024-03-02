iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Украинцы стали призерами юниорского чемпионата мира по биатлону в эстафете

Украинская четверка завоевала серебро, уступив лишь фаворитам норвежцам.
Сегодня, 13:50
Украинские биатлонисты завоевали серебро / IBU
Украинские биатлонисты завоевали серебро / IBU

В субботу, 2 марта, в эстонском Отепяе состоялась мужская эстафета в рамках юниорского чемпионата мира-2024 по биатлону.

Украину в этой гонке представляли Степан Кинаш, Богдан Борковский, Сергей Супрун и Виталий Мандзын, который продемонстрировали отличный результат, став вице-чемпионами.

Украинские биатлонисты, использовав 11 дополнительных патронов, завершили эстафету на второй позиции, уступив только фаворитам соревнований команде Норвегии. Бронзовыми призерами стали представители Франции.

Читай также: Мандзин стал четвертым в масс-старте на Юниорском чемпионате мира

Юниорский чемпионат мира по биатлону. Мужская эстафета

  1. Норвегия (3+12) 1:25:03.1
  2. Украина (0+11) +56.5
  3. Франция (1+10) +1:06.0
  4. Германия (1+13) +1:49.4
  5. Чехия (3+12) +2:08.4
  6. Польша (2+9) +2:42.1

Для Украины это серебро стало второй медалью на нынешнем юниорском мировом первенстве. Ранее Александра Меркушина завоевала золотую медаль в масс-старте-60. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: юниорский чемпионат мира мужская эстафета

Статьи по теме

Украина не поедет на юниорский ЧМ по дзюдо из-за участия россии Украина не поедет на юниорский ЧМ по дзюдо из-за участия россии
Украинцы показали лучший результат в сезоне в эстафете, победа и Малый глобус - у Норвегии Украинцы показали лучший результат в сезоне в эстафете, победа и Малый глобус - у Норвегии
Украина определилась с составами на мужскую и женскую эстафеты на чемпионате мира по биатлону Украина определилась с составами на мужскую и женскую эстафеты на чемпионате мира по биатлону
Норвегия завершила шестой этап победой в мужской эстафете, Украина сумела отыграть одну позицию Норвегия завершила шестой этап победой в мужской эстафете, Украина сумела отыграть одну позицию
Помочь журналистам

Видео

Три удаления и победный гол от джокера на последних минутах в обзоре матча Лацио - Милан
Три удаления и победный гол от джокера на последних минутах в обзоре матча Лацио - Милан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Тандреволд и Легрейд выиграли индивидуальные гонки в Холменколлене
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа15:59
Любенович: Игроки Миная не верили в себя. После моего прихода начали верить
Европа15:45
Дорогой вингер первым вылетит из МЮ, когда клуб решит сменить тренера
Бокс15:42
"Буду драться за вакантный пояс": Хргович предположил, кто станет его следующим соперником
Европа15:34
Экс-одноклубник Зидана рассказал, когда тот может вернуться к работе тренером
Украина15:25
Динамо - Черноморец: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа15:15
Брайтон готов отпустить Де Дзерби, но при одном условии
Бокс15:04
"Там есть дыры, много дыр": Камбосос заверил, что изучил Ломаченко
Биатлон15:02
Швейцарка сенсационно выиграла масс-старт в Норвегии, украинки провалились
Украина14:59
Минай впервые в сезоне одержал победу, обыграв в большинстве Металлист 1925
Европа14:38
Бавария подписала арендованного защитника Тоттенхэма на постоянной основе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK