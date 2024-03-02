Украинцы стали призерами юниорского чемпионата мира по биатлону в эстафете
В субботу, 2 марта, в эстонском Отепяе состоялась мужская эстафета в рамках юниорского чемпионата мира-2024 по биатлону.
Украину в этой гонке представляли Степан Кинаш, Богдан Борковский, Сергей Супрун и Виталий Мандзын, который продемонстрировали отличный результат, став вице-чемпионами.
Украинские биатлонисты, использовав 11 дополнительных патронов, завершили эстафету на второй позиции, уступив только фаворитам соревнований команде Норвегии. Бронзовыми призерами стали представители Франции.
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Юниорский чемпионат мира по биатлону. Мужская эстафета
- Норвегия (3+12) 1:25:03.1
- Украина (0+11) +56.5
- Франция (1+10) +1:06.0
- Германия (1+13) +1:49.4
- Чехия (3+12) +2:08.4
- Польша (2+9) +2:42.1
Для Украины это серебро стало второй медалью на нынешнем юниорском мировом первенстве. Ранее Александра Меркушина завоевала золотую медаль в масс-старте-60.
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