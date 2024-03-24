iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Юлия Городна выиграла женскую гонку преследования на чемпионате Украины

Победительница спринта Анастасия Меркушина и другие лидеры сборной на старт не вышли.
Сегодня, 15:10
Юлия Городна / Getty Images
Юлия Городна / Getty Images

В воскресенье, 24 марта, чемпионат Украины-2024 по биатлону, который проходит в Буковеле, продолжился гонкой преследования у женщин.

На старт вышли только 13 спортсменок - в частности, в гонке не принимала участие вчерашняя победительница спринта Анастасия Меркушина и ряд основных представительниц сборной Украины.

Победу в пасьюте после второго места в спринтерской гонке праздновала Юлия Городна, которая с двумя промахами опередила свою сестру Елену. Третьей финишировала Надежда Белкина.

Читай также: Пидручный и Анастасия Меркушина выиграли спринты на чемпионате Украины

Чемпионат Украины по биатлону. Гонка преследования, женщины

  1. Юлия Городна (0+0+1+1) 32:30,1
  2. Елена Городна (0+1+0+1) +25,9
  3. Надежда Белкина (2+1+0+0) +45,4
  4. Любовь Кипьяченкова (0+0+2+2) +2:55,6
  5. Валерия Дмитренко (1+1+0+0) +3:43,0
  6. Лилия Стеблина (0+0+2+3) +4:13,9

В понедельник в программе соревнований чемпионат Украины будет перерыв, а во вторник, 26 марта, национальное первенство продолжится классическими эстафетами.

Напомним, что победу в мужской гонке преследования одержал Дмитрий Пидручный.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гонка преследования чемпионат Украины по биатлону

Статьи по теме

Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате Украины по биатлону Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате Украины по биатлону
Пидручный и Анастасия Меркушина выиграли спринты на чемпионате Украины Пидручный и Анастасия Меркушина выиграли спринты на чемпионате Украины
Пидручный финишировал в топ-10 пасьюта на чемпионате Европы, норвежец Фрей стал победителем Пидручный финишировал в топ-10 пасьюта на чемпионате Европы, норвежец Фрей стал победителем
Президент WBO озвучил свою позицию по поводу увеличения количества судей на бою Усик - Фьюри Президент WBO озвучил свою позицию по поводу увеличения количества судей на бою Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился, провал Марченко
просмотров

Последние новости

Бокс17:02
Президент WBO озвучил свою позицию по поводу увеличения количества судей на бою Усик - Фьюри
Европа16:50
Мбаппе выступил с анонсом своего будущего
Украина16:32
"Такого не должно быть": Ротань озвучил проблему олимпийской сборной Украины
16:20
Горячая девушка Деле Алли опубликовала пикантные фото в образе русалки
Евро-202415:54
Сикан - о матче с Исландией: Проанализировали свои ошибки, будем стараться играть лучше
Украина15:51
Президент Реал Фармы Лиховидов - самый возрастной профессиональный футболист в мире
Киберспорт15:42
PGL Major Copenhagen 2024: FaZe разгромили complexity
15:30
Экстра-лига по футзалу: SkyUp и Аврора в голевой перестрелке не выявили сильнейшего
Европа15:22
В Барселоне открыто заявили о намерении сохранить Хави
Биатлон15:10
Юлия Городна выиграла женскую гонку преследования на чемпионате Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK