Юлия Городна выиграла женскую гонку преследования на чемпионате Украины

Победительница спринта Анастасия Меркушина и другие лидеры сборной на старт не вышли.

В воскресенье, 24 марта, чемпионат Украины-2024 по биатлону, который проходит в Буковеле, продолжился гонкой преследования у женщин.

На старт вышли только 13 спортсменок - в частности, в гонке не принимала участие вчерашняя победительница спринта Анастасия Меркушина и ряд основных представительниц сборной Украины.

Победу в пасьюте после второго места в спринтерской гонке праздновала Юлия Городна, которая с двумя промахами опередила свою сестру Елену. Третьей финишировала Надежда Белкина.

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Чемпионат Украины по биатлону. Гонка преследования, женщины

Юлия Городна (0+0+1+1) 32:30,1 Елена Городна (0+1+0+1) +25,9 Надежда Белкина (2+1+0+0) +45,4 Любовь Кипьяченкова (0+0+2+2) +2:55,6 Валерия Дмитренко (1+1+0+0) +3:43,0 Лилия Стеблина (0+0+2+3) +4:13,9

В понедельник в программе соревнований чемпионат Украины будет перерыв, а во вторник, 26 марта, национальное первенство продолжится классическими эстафетами.

Напомним, что победу в мужской гонке преследования одержал Дмитрий Пидручный.

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