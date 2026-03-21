Жанмонно завоевала четвертый хрустальный глобус в сезоне

Победительница общего зачета Кубка мира стала лучшей в гонках преследования.

Французская биатлонистка Лу Жанмонно завоевала Малый хрустальный глобус в гонках преследования в сезоне-2025/26.

В последнем в сезоне пасьюте в норвежском Холменколлене француженка финишировала четвертой и с 397 очками поднялась на первое место в зачете этой дисциплины, опередив на 17 баллов финку Суви Минккинен.

Читай также: Александра Меркушина финишировала в зачетной зоне пасьюта в Холменколлене

Лучшей среди украинских биатлонисток в зачете гонок преследования стала Кристина Дмитренко, которая заняла 52-ю позицию.

Кубок мира по биатлону

Зачет гонок преследования, женщины

Лу Жанмонно (Франция) - 397 Суви Минккинен (Финляндия) - 380 Ханна Эберг (Швеция) - 372 Лиза Виттоцци (Италия) - 331 Эльвира Эберг (Швеция) - 323 Анна Магнуссон (Швеция) - 259 Жустин Бреза-Буше (Франция) - 254 Марен Киркейде (Норвегия) - 244 Жюлья Симон (Франция) - 239 Осеан Мишлон (Франция) - 226

52. Кристина Дмитренко (Украина) - 27

70. Александра Меркушина (Украина) - 9

Напомним, что в этом сезоне Жанмонно выиграла общий зачет Кубка мира, а также взяла Малые хрустальные глобусы в спринтах и индивидуальных гонках.

