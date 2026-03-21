Жанмонно завоевала четвертый хрустальный глобус в сезоне

Победительница общего зачета Кубка мира стала лучшей в гонках преследования.
Сегодня, 19:59       Автор: Игорь Мищук
Лу Жанмонно / Getty Images
Французская биатлонистка Лу Жанмонно завоевала Малый хрустальный глобус в гонках преследования в сезоне-2025/26.

В последнем в сезоне пасьюте в норвежском Холменколлене француженка финишировала четвертой и с 397 очками поднялась на первое место в зачете этой дисциплины, опередив на 17 баллов финку Суви Минккинен.

Лучшей среди украинских биатлонисток в зачете гонок преследования стала Кристина Дмитренко, которая заняла 52-ю позицию.

Кубок мира по биатлону
Зачет гонок преследования, женщины

  1. Лу Жанмонно (Франция) - 397
  2. Суви Минккинен (Финляндия) - 380
  3. Ханна Эберг (Швеция) - 372
  4. Лиза Виттоцци (Италия) - 331
  5. Эльвира Эберг (Швеция) - 323
  6. Анна Магнуссон (Швеция) - 259
  7. Жустин Бреза-Буше (Франция) - 254
  8. Марен Киркейде (Норвегия) - 244
  9. Жюлья Симон (Франция) - 239
  10. Осеан Мишлон (Франция) - 226

52. Кристина Дмитренко (Украина) - 27
70. Александра Меркушина (Украина) - 9

Напомним, что в этом сезоне Жанмонно выиграла общий зачет Кубка мира, а также взяла Малые хрустальные глобусы в спринтах и индивидуальных гонках.

