Жанмонно завоевала четвертый хрустальный глобус в сезоне
Французская биатлонистка Лу Жанмонно завоевала Малый хрустальный глобус в гонках преследования в сезоне-2025/26.
В последнем в сезоне пасьюте в норвежском Холменколлене француженка финишировала четвертой и с 397 очками поднялась на первое место в зачете этой дисциплины, опередив на 17 баллов финку Суви Минккинен.
Лучшей среди украинских биатлонисток в зачете гонок преследования стала Кристина Дмитренко, которая заняла 52-ю позицию.
Кубок мира по биатлону
Зачет гонок преследования, женщины
- Лу Жанмонно (Франция) - 397
- Суви Минккинен (Финляндия) - 380
- Ханна Эберг (Швеция) - 372
- Лиза Виттоцци (Италия) - 331
- Эльвира Эберг (Швеция) - 323
- Анна Магнуссон (Швеция) - 259
- Жустин Бреза-Буше (Франция) - 254
- Марен Киркейде (Норвегия) - 244
- Жюлья Симон (Франция) - 239
- Осеан Мишлон (Франция) - 226
…
52. Кристина Дмитренко (Украина) - 27
70. Александра Меркушина (Украина) - 9
Напомним, что в этом сезоне Жанмонно выиграла общий зачет Кубка мира, а также взяла Малые хрустальные глобусы в спринтах и индивидуальных гонках.
