Жанмонно досрочно завоевала Большой хрустальный глобус

Французская биатлонистка выиграла общий зачет Кубка мира.
Сегодня, 12:58       Автор: Игорь Мищук
Лу Жанмонно / Getty Images

Французская биатлонистка Лу Жанмонно досрочно стала обладательницей Большого хрустального глобуса на Кубке мира в сезоне-2025/26.

Для завоевания главного трофея 27-летней спортсменке в спринте на заключительном этапе в норвежском Холменколлене нужно было опередить финку Суви Минккинен. В итоге француженка финишировала шестой, тогда как финская биатлонистка завершила спринтерскую гонку на 11-й позиции.

Жанмонно имеет 1054 очка на вершине общего зачета Кубка мира и стала недосягаемой для Минккинен, опережая соперницу на 216 баллов.

Для Жанмонно этот Большой хрустальный глобус стал первым в карьере. В прошлом году француженка стала второй, уступив первенство в драматичной развязке сезона немке Франциске Пройсс.

Также в нынешнем сезоне Жанмонно стала обладательницей Малых хрустальных глобусов в спринтах и индивидуальных гонках.

