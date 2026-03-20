Жанмонно досрочно завоевала Большой хрустальный глобус

Французская биатлонистка Лу Жанмонно досрочно стала обладательницей Большого хрустального глобуса на Кубке мира в сезоне-2025/26.

Для завоевания главного трофея 27-летней спортсменке в спринте на заключительном этапе в норвежском Холменколлене нужно было опередить финку Суви Минккинен. В итоге француженка финишировала шестой, тогда как финская биатлонистка завершила спринтерскую гонку на 11-й позиции.

Жанмонно имеет 1054 очка на вершине общего зачета Кубка мира и стала недосягаемой для Минккинен, опережая соперницу на 216 баллов.

Lou Jeanmonnot finished 6th in Oslo's sprint, clinching the 2025/26 World Cup Total Score - the fifth Frenchwoman to do so 👏



Для Жанмонно этот Большой хрустальный глобус стал первым в карьере. В прошлом году француженка стала второй, уступив первенство в драматичной развязке сезона немке Франциске Пройсс.

Также в нынешнем сезоне Жанмонно стала обладательницей Малых хрустальных глобусов в спринтах и индивидуальных гонках.

