Тренер мужской сборной Украины по биатлону покинет свой пост

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра покинет свой пост.

Как сообщает Суспільне Спорт, контракт с ним не будет продлен. У команды в следующем сезоне будет новый наставник.

Одной из причин прекращения сотрудничества с Санитрой является недовольство некоторых украинских биатлонистов работой со словацким специалистом.

Напомним, Санитра возглавлял мужскую сборную Украины с 2016 года, в сезоне 2020/2021 он также работал и с женской командой.

По итогам прошлого сезона мужская сборная Украины не попала в топ-10 Кубка наций, квота команды на Кубок мира сократилась с пяти биатлонистов до четырех.

Ранее сообщалось, что Меркушина и Кинаш выиграли масс-старты на чемпионате Украины.

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