Стали известны тренера сборных Украины по биатлону на сезон и Олимпиаду-2026

Женщина будет тренировать мужчин и наоборот.

Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько сообщил об изменениях в составе сборных.

Мужскую сборную Украины вместо Юрая Санитры будет тренировать Надежда Белова. Должность тренера женской сборной предложено сохранить за Николаем Зоцем.

Специалисты будут работать со сборными в цикле до завершения Олимпиады-2026. Тренеров должны презентовать 9 апреля.

Напомним, Белова работала с женской сборной Украины на Олимпиаде-2014, когда команде удалось завоевать золото. Также она работала со сборной Польши.

Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка хотела завершить карьеру после начала полномасштабной войны с россией.

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