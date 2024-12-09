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Лидер сборной Италии не выступит на Кубке мира в этом году

Лиза Витоцци планирует вернуться к гонкам лишь в январе.
Сегодня, 15:07
Лиза Витоцци / Getty Images
Лиза Витоцци / Getty Images

Итальянская спортсменка и действующая владелица Большого хрустального глобуса Лиза Витоцци пропустит все этапы Кубка мира в этом году.

Об этом официально сообщила Итальянская федерация зимних видов спорта.

Напомним, что 29-летняя спортсменка пропустила этап в Контиолахти из-за проблем со спиной. Однако ожидалось, что Витоцци сможет принять участие в следующих гонках.

Тем не менее спортсменка решила не форсировать свое возвращение, а сосредоточиться на здоровье. Итальянка пропустит этапы в Хохфильцене и Анси.

Ожидается, что первым стартом для Витоцци в этом сезоне станет этап в Обергофе уже в январе следующего года,

С общим зачётом Кубка мира по биатлону вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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