Лидер сборной Италии не выступит на Кубке мира в этом году
Итальянская спортсменка и действующая владелица Большого хрустального глобуса Лиза Витоцци пропустит все этапы Кубка мира в этом году.
Об этом официально сообщила Итальянская федерация зимних видов спорта.
Напомним, что 29-летняя спортсменка пропустила этап в Контиолахти из-за проблем со спиной. Однако ожидалось, что Витоцци сможет принять участие в следующих гонках.
Тем не менее спортсменка решила не форсировать свое возвращение, а сосредоточиться на здоровье. Итальянка пропустит этапы в Хохфильцене и Анси.
Ожидается, что первым стартом для Витоцци в этом сезоне станет этап в Обергофе уже в январе следующего года,
С общим зачётом Кубка мира по биатлону вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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