Виттоцци выиграла Малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках Кубка мира

Итальянская биатлонистка завоевала третью награду в карьере и вторую подряд.

Итальянка Лиза Виттоцци стала обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

Итальянская спортсменка выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде, финишировала 16-й в Антхольц-Антерсельве и стала четвертой в Холменколлене.

В личном зачете Виттоцци набрала 165 очков, опередив норвежку Ингрид Тандреволд (155) и немку Ванессу Фойт (150).

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Лучшей среди украинских биатлонисток в зачете индивидуальных гонок стала Ирина Петренко, которая заняла 26-е место. Анастасия Меркушина стала 28-й, Юлия Джима - 43-й, Кристина Дмитренко - 60-й, Анна Кривонос - 69-й.

Отметим, что для Виттоцци этот Малый хрустальный глобус в "индивидуалках" стал третьим в карьере и вторым подряд.

В общем зачете нынешнего Кубка мира итальянка занимает третье место.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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