Тандреволд выиграла индивидуальную гонку, Украина вне топ-30

Наших спортсменкам не хватило ни скорости, ни точности.

В пятницу, 1 марта, в норвежском Холменколлене состоялась женская индивидуальная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира.

Из-за погоды гонка была дважды перенесена, что, вероятно, сказалось на выступлениях многих спортсменок.

Тандреволд легко взяли победу в этой гонке, допустив лишь одну ошибку в самом конце, а вот второе и третье места оказались настоящим сюрпризом.

Второй стала шведка Эльвира Эберг, которая никогда не поднималась на подиум в индивидуальной гонке, а третьей - Ида Лиен, для которой этот подиум стал вторым за два года.

А вот у украинок все пошло не по плану. В очковую зону попала только Анастасия Меркушина, а остальным не хватило ни скорости, ни месткости.

Холменколлен-2024. Индивидуальная гонка. Женщины

Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия) (0+0+0+1) 44:13,1 Эльвира Карин Эберг (Швеция) (1+1+0+0) +28,8 Ида Лиен (0+1+0+0) (Норвегия) +32,0

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33. Анастасия Меркушина (1+0+0+1) +3:33,0

59. Анна Кривонос (1+0+0+2) +5:46,4

62. Кристина Дмитренко (0+2+1+2) +5:54,7

63. Ирина Петренко (0+2+0+1) +6:02,6

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