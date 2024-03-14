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Виттоцци выиграла последний в сезоне женский спринт, две украинки - в зачетной зоне

В канадском Кенморе стартовал заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Сегодня, 19:59
Лиза Виттоцци / Getty Images
Лиза Виттоцци / Getty Images

В четверг, 14 марта, в канадском Кенморе состоялась женская спринтерская гонка в рамках последнего этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

Победу на дистанции с идеальной стрельбой праздновала итальянка Лиза Виттоцци, которая пришла к финишу с результатом 19:38.2 минуты.

Второй и третьей по итогам гонки также без единого промаха на огневых рубежах стали француженка Лу Жанмонно и швейцарка Лена Хеки-Гросс соответственно.

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Лучший результат в последнем в сезоне спринте среди украинских биатлонисток продемонстрировала Юлия Джима, которая без промахов финишировала на 22-й позиции. Также в зачетную зону попала Ирина Петренко.

За пределами топ-40 гонку завершили Кристина Дмитренко и Анастасия Меркушина, а Анна Кривонос не вышла на старт.

Кубок мира. Кенмор. Спринт. Женщины

  1. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) 19:38.2
  2. Лу Жанмонно (Франция, 0+0) +5.5
  3. Лена Хеки-Гросс (Швейцария, 0+0) +8.6

...

22. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:12.1
33. Ирина Петренко (Украина, 0+1) +1:41.3
41. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0) +1:58.3
50. Анастасия Меркушина (Украина, 0+2) +2:20.4
DNS Анна Кривонос (Украина)

В пятницу, 15 марта, программу девятого этапа Кубка мира продолжит спринт у мужчин, старт которого запланирован на 18:40 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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