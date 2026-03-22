iSport.ua
Русский Українська

Витоцци выиграла последнюю женскую гонку сезона

Украина впервые в истории пропустила масстарт.
Сегодня, 16:22       Автор: Андрей Безуглый
Лиза Витоцци / Getty Images
Лиза Витоцци / Getty Images

В норвежском Холменколлене прошла последняя женская гонка сезона Кубка мира.

Украина впервые в истории не была представлена ни одной спортсменкой.

После первых двух рубежей лидерство захватила Жюлья Симон, однако далее борьба становилась все более жаркой.

На золото претендовали также сестры Эберг, Тереза Воборникова, а после последней стрельбы к этой группе присоединились Лиза Витоцци.

В итоге все решилось на последнем круге, где итальянка сумела опередить соперниц и выиграть гонку.

Кубок мира. Холменколлен. Масс-старт (женщины)

  1. Лиза Виттоцци (Италия, 1+0+0+0) 34:58,9
  2. Ханна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +4,2
  3. Тереза Воборникова (Чехия, 0+0+0+1) +17,2
  4. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+2) +21,8
  5. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+0+1+1) +24,7
  6. Жюлья Симон (Франция, 0+0+2+1) +26,8

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лиза Виттоцци

Статьи по теме

Две обладательницы Хрустального глобуса пропустят этап Кубка мира Две обладательницы Хрустального глобуса пропустят этап Кубка мира
Лидер сборной Италии не выступит на Кубке мира в этом году Лидер сборной Италии не выступит на Кубке мира в этом году
Виттоцци выиграла последний в сезоне женский спринт, две украинки - в зачетной зоне Виттоцци выиграла последний в сезоне женский спринт, две украинки - в зачетной зоне
Виттоцци выиграла Малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках Кубка мира Виттоцци выиграла Малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках Кубка мира

Видео

Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг и Стурла Легрейд одержали победы в пасьютах в Холменколлене
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: мадридское дерби, матчи Ромы, Ньюкасла а также поединки Бундеслиги и УПЛ
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Биатлон18:03
Мандзин стал 22-м в последней гонке сезона
Европа17:40
Араухо принес Барселоне непростую победу над Райо
Украина17:30
Колос с трудом вырвал победу у Вереса
Биатлон16:22
Витоцци выиграла последнюю женскую гонку сезона
Лига Чемпионов14:57
Хавбек Барселоны - об Атлетико в ЛЧ: "Не можем позволить себе оступиться"
Бокс14:32
Эдди Хирн рассказал о самочувствии Джошуа и его возвращении на ринг
НБА14:04
Определён кандидат на переход в Восточную конференцию
Европа13:44
Барселона вновь без своего стадиона
Бокс12:59
Виктор Юрк вспомнил спарринги против чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе
Биатлон12:33
Дмитренко подвела итоги неудачного сезона Кубка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK