Витоцци выиграла последнюю женскую гонку сезона

В норвежском Холменколлене прошла последняя женская гонка сезона Кубка мира.

Украина впервые в истории не была представлена ни одной спортсменкой.

После первых двух рубежей лидерство захватила Жюлья Симон, однако далее борьба становилась все более жаркой.

На золото претендовали также сестры Эберг, Тереза Воборникова, а после последней стрельбы к этой группе присоединились Лиза Витоцци.

В итоге все решилось на последнем круге, где итальянка сумела опередить соперниц и выиграть гонку.

Кубок мира. Холменколлен. Масс-старт (женщины)

Лиза Виттоцци (Италия, 1+0+0+0) 34:58,9 Ханна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +4,2 Тереза Воборникова (Чехия, 0+0+0+1) +17,2 Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+2) +21,8 Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+0+1+1) +24,7 Жюлья Симон (Франция, 0+0+2+1) +26,8

