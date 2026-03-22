Витоцци выиграла последнюю женскую гонку сезона
В норвежском Холменколлене прошла последняя женская гонка сезона Кубка мира.
Украина впервые в истории не была представлена ни одной спортсменкой.
После первых двух рубежей лидерство захватила Жюлья Симон, однако далее борьба становилась все более жаркой.
На золото претендовали также сестры Эберг, Тереза Воборникова, а после последней стрельбы к этой группе присоединились Лиза Витоцци.
В итоге все решилось на последнем круге, где итальянка сумела опередить соперниц и выиграть гонку.
Кубок мира. Холменколлен. Масс-старт (женщины)
- Лиза Виттоцци (Италия, 1+0+0+0) 34:58,9
- Ханна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +4,2
- Тереза Воборникова (Чехия, 0+0+0+1) +17,2
- Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+2) +21,8
- Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+0+1+1) +24,7
- Жюлья Симон (Франция, 0+0+2+1) +26,8
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!