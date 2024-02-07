Бывший игрок Кливленда и Миннесоты подписал контракт с Барселоной

Испанский баскетболист будет выступать на родине до конца этого сезона.

Барселона на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с Рики Рубио.

Соглашение между сторонами будет действовать до конца нынешнего сезона.

В каталонском коллективе Рубио воссоединился со старыми знакомыми по НБА Джабари Паркером, Томашом Саторански и Вилли Эрнангомесом.

𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Ricky Rubio, inscrit a l'ACB i l'Eurolliga ‼



𝑩𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓𝒏𝒂𝒕 𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒂, 𝑹𝒊𝒄𝒌𝒚 💙❤ — Barça Basket (@FCBbasket) February 6, 2024

Читай также: Впервые за семь лет в конкурсе данков примет участие игрок Матча всех звезд

Напомним, что в начале января Рубио договорился с Кливлендом о выкупе контракта, после чего объявил о завершении карьеры в НБА.

А в конце месяца 33-летний разыгрывающий присоединился к каталонцам, получив разрешение, чтобы тренироваться вместе с командой.

Рубио провел в Барселоне два сезона, в течение которых выиграл восемь трофеев. За два года в составе "сине-гранатовых" баскетболист провел 140 матчей.

Теперь же он будет играть под руководством Рожера Гримау, бывшего одноклубника и капитана Барселоны, вместе с которым он выиграл Евролигу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!