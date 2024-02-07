iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Бывший игрок Кливленда и Миннесоты подписал контракт с Барселоной

Испанский баскетболист будет выступать на родине до конца этого сезона.
Сегодня, 10:04
Рики Рубио / Getty Images
Рики Рубио / Getty Images

Барселона на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с Рики Рубио.

Соглашение между сторонами будет действовать до конца нынешнего сезона.

В каталонском коллективе Рубио воссоединился со старыми знакомыми по НБА Джабари Паркером, Томашом Саторански и Вилли Эрнангомесом.

Читай также: Впервые за семь лет в конкурсе данков примет участие игрок Матча всех звезд

Напомним, что в начале января Рубио договорился с Кливлендом о выкупе контракта, после чего объявил о завершении карьеры в НБА.

А в конце месяца 33-летний разыгрывающий присоединился к каталонцам, получив разрешение, чтобы тренироваться вместе с командой.

Рубио провел в Барселоне два сезона, в течение которых выиграл восемь трофеев. За два года в составе "сине-гранатовых" баскетболист провел 140 матчей.

Теперь же он будет играть под руководством Рожера Гримау, бывшего одноклубника и капитана Барселоны, вместе с которым он выиграл Евролигу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Кливленд Кавальерс Рики Рубио Миннесота Тимбервулвз

Статьи по теме

Президент Барселоны определился с тренером, которого хочет видеть во главе команды Президент Барселоны определился с тренером, которого хочет видеть во главе команды
Барселона может заменить Хави экс-тренером Челси и Интера Барселона может заменить Хави экс-тренером Челси и Интера
НБА: Сакраменто с Ленем уступил Кливленду, Лейкерс обыграли Шарлотт НБА: Сакраменто с Ленем уступил Кливленду, Лейкерс обыграли Шарлотт
Барселона подала в суд на российский клуб Барселона подала в суд на российский клуб
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 18-го тура
просмотров

Последние новости

Украина11:16
Ярмоленко: Легче всего в АПЛ было играть против Манчестер Юнайтед
НБА11:02
Трио из Индианы выступит в конкурсе умений во время домашнего звездного уик-энда НБА
Бокс10:55
Хирн ответил завершит ли Фьюри карьеру, чтобы не драться с Усиком
Европа10:46
Рэтклифф хочет сделать вместо Олд Траффорд "Уэмбли Севера"
Еврокубки10:30
Прометей - Ховентут: видео онлайн-трансляция Еврокубка
Другие страны10:10
Самым лучшим образом: Роналду показал, как отпраздновал свой день рождения
Баскетбол10:04
Бывший игрок Кливленда и Миннесоты подписал контракт с Барселоной
НБА09:41
Впервые за семь лет в конкурсе данков примет участие игрок Матча всех звезд
Бокс09:35
Арум подтвердил проведение боя Беринчик - Наваррете
Бокс09:12
"Чувствую запах де**ма": Брэдли оценил травму Фьюри перед боем с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK