Впервые за семь лет в конкурсе данков примет участие игрок Матча всех звезд

Также стали известны имена тех, кто поспорит с ним за награду слэм-данк контеста.

Звезда Бостона Джейлен Браун планирует принять участие в конкурсе по броскам сверху, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Журналист также отмечает, что это будет первый случай с 2017 года, когда игрок, выбранный на Матч всех звезд, будет бороться за награду в этом конкурсе. Семь лет назад подобным отметился центровой ДеАндре Джордан.

Напомним, что Джейлен Браун был выбран в качестве резервиста команды Востока.

This would mark the first time since 2017 that an All-Star competed in the Dunk Contest. https://t.co/522Qy1uhmW — Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2024

При этом Чарания объявил имена остальных трех участников конкурса данков. Там выступят прошлогодний победитель Мак МакКланг из G-Лиги, незадрафтованный новичок Нью-Йорка Джейкоб Топпин и новичок Майами Хайме Хакес-младший.

Sources: The NBA’s likely Slam Dunk Contest participants at All-Star Weekend:



Mac McClung, Jaylen Brown, Jaime Jaquez Jr., Jacob Toppin.



🍿🍿🍿 pic.twitter.com/P474qRHULz — Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2024

Ранее стало известно, кто заменит травмированных Джоэла Эмбиида и Джулиуса Рэндла в Матче всех звезд.

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