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Баскетбол

Впервые за семь лет в конкурсе данков примет участие игрок Матча всех звезд

Также стали известны имена тех, кто поспорит с ним за награду слэм-данк контеста.
Сегодня, 09:41
Джейлен Браун / Getty Images
Джейлен Браун / Getty Images

Звезда Бостона Джейлен Браун планирует принять участие в конкурсе по броскам сверху, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Журналист также отмечает, что это будет первый случай с 2017 года, когда игрок, выбранный на Матч всех звезд, будет бороться за награду в этом конкурсе. Семь лет назад подобным отметился центровой ДеАндре Джордан.

Напомним, что Джейлен Браун был выбран в качестве резервиста команды Востока.

При этом Чарания объявил имена остальных трех участников конкурса данков. Там выступят прошлогодний победитель Мак МакКланг из G-Лиги, незадрафтованный новичок Нью-Йорка Джейкоб Топпин и новичок Майами Хайме Хакес-младший.

Ранее стало известно, кто заменит травмированных Джоэла Эмбиида и Джулиуса Рэндла в Матче всех звезд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Джейлен Браун

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