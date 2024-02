Эмбиид и Рэндл пропустят Матч всех звезд, известно кто заменит игроков

Национальная баскетбольня ассоциаця сообщила об изменениях в составе на Матч всех звезд НБА-2024.

Пресс-служба организация уведомила, что Джоэл Эмбиид (Филадельфия) и Джулиус Рэндл (Нью-Йорк) пропустят выставочное шоу.

Toronto Raptors forward Scottie Barnes has been named by NBA Commissioner Adam Silver as injury replacement on the Eastern Conference team for the 2024 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/Ep7lINzfhT — NBA (@NBA) February 6, 2024

Atlanta Hawks guard Trae Young has been named by NBA Commissioner Adam Silver as injury replacement on the Eastern Conference team for the 2024 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/0r6FTtbpjg — NBA (@NBA) February 6, 2024

Вместо них были заявлены разыгрывающий Атланты Трэй Янг и форвард Торонто Скотти Барнс.

Барнс впервые в карьере сыграет на Матч звезд, а Янг выстпуит в третий раз за шесть сезонов в НБА.

На Матч всех звезд НБА будет возвращен как классический формат игры между Восточной и Западной конференциями, так и традиционная система подсчета очков с четырьмя четвертями по 12 минут.

