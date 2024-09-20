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Кубок Лэйвера: расписание и результаты матчей

Представляем вашему вниманию расписание и результаты матчей турнира между лучшими теннисистами Европы и остального мира.
Сегодня, 14:58
Бьорн Борг и Джон МакИнрой / Getty Images
Бьорн Борг и Джон МакИнрой / Getty Images

Кубок Лэйвера — международный теннисный турнир, который проводится между командами Европы и Мира. Проводится ежегодно через две недели после окончания US Open, место проведения меняется каждый год. Игроки получают гарантированные выплаты за участие в зависимости от рейтинга. Результаты турнира не учитываются в расчете рейтинга ATP

Данный турнир проводился шесть раз: первые четыре выиграли европейцы, последние два года побеждали представители остального мира.

Кубок Лэйвера 2022 года был приурочен к завершению карьеры Роджера Федерера, который был со-организатором турнира.

Даты: 20-22 сентября
Место проведения: Убер Арена (Берлин)
Призовой фонд: 250 000 долларов на каждого
Действующий чемпион: Мир (2 раза)

Расписание и результаты матчей

Счет

Европа - Мир 0:0

День 1-й

Пятница, 20 сентября

Матч №1: Каспер Рууд (Европа) - Франсиско Черундоло (Мир)

Матч №2: Стефанос Циципас (Европа) - Танаси Коккинакис (Мир)

Матч №3: Григор Димитров (Европа) - Алехандро Табило (Мир)

Матч №4: Карлос Алькарас/Александр Зверев (Европа) - Тэйлор Фриц/Бен Шелтон (Мир)

Составы команд

Европа: Александр Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (страна-404), Каспер Рууд (Норвегия), Григор Димитров (Болгария), Стефанос Циципас (Греция).

Флавио Коболли (Италия) и Ян-Леннард Штруфф (Германия) являются запасными игроками.

Мир: Тэйлор Фриц (США), Фрэнсис Тиафу (США), Бен Шелтон (США), Алехандро Табило (Чили), Франсиско Черундоло (Аргентина), Танаси Коккинакис (Австралия).

Регламент

В соревновании принимают участие шесть теннисистов из Европы и шесть теннисистов, представляющих остальной мир. В течение трёх дней проводится 12 матчей (9 одиночных и 3 парных). 

За победу в матче первого дня команда получает 1 очко, за победу во второй день - 2 очка, в третий день - 3 очка. Каждый игрок должен сыграть хотя бы в одном одиночном матче, и минимум четыре из шести участников команды должны принять участие в парах.

Матчи состоят из трех сетов. Третий сет играется в формате тай-брейка до 10 очков. При счёте 12:12 победителя определяет дополнительный парный матч с любыми участниками. Неизменно капитанами команд являются Бьорн Борг (Европа) и Джон Макинрой (Мир).

Предыдущие результаты

  • 2017 год: Европа - Мир 15:9
  • 2018 год: Европа - Мир 13:8
  • 2019 год: Европа - Мир 13:11
  • 2021 год: Европа - Мир 14:1
  • 2022 год: Европа - Мир 8:13
  • 2023 год: Европа - Мир 2:13
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис европа Мир ATP Кубок Лэйвера

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