Кубок Лэйвера: расписание и результаты матчей
Кубок Лэйвера — международный теннисный турнир, который проводится между командами Европы и Мира. Проводится ежегодно через две недели после окончания US Open, место проведения меняется каждый год. Игроки получают гарантированные выплаты за участие в зависимости от рейтинга. Результаты турнира не учитываются в расчете рейтинга ATP
Данный турнир проводился шесть раз: первые четыре выиграли европейцы, последние два года побеждали представители остального мира.
Кубок Лэйвера 2022 года был приурочен к завершению карьеры Роджера Федерера, который был со-организатором турнира.
Даты: 20-22 сентября
Место проведения: Убер Арена (Берлин)
Призовой фонд: 250 000 долларов на каждого
Действующий чемпион: Мир (2 раза)
Расписание и результаты матчей
Счет
Европа - Мир 0:0
День 1-й
Пятница, 20 сентября
Матч №1: Каспер Рууд (Европа) - Франсиско Черундоло (Мир)
Матч №2: Стефанос Циципас (Европа) - Танаси Коккинакис (Мир)
Матч №3: Григор Димитров (Европа) - Алехандро Табило (Мир)
Матч №4: Карлос Алькарас/Александр Зверев (Европа) - Тэйлор Фриц/Бен Шелтон (Мир)
Составы команд
Европа: Александр Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (страна-404), Каспер Рууд (Норвегия), Григор Димитров (Болгария), Стефанос Циципас (Греция).
Флавио Коболли (Италия) и Ян-Леннард Штруфф (Германия) являются запасными игроками.
Мир: Тэйлор Фриц (США), Фрэнсис Тиафу (США), Бен Шелтон (США), Алехандро Табило (Чили), Франсиско Черундоло (Аргентина), Танаси Коккинакис (Австралия).
Регламент
В соревновании принимают участие шесть теннисистов из Европы и шесть теннисистов, представляющих остальной мир. В течение трёх дней проводится 12 матчей (9 одиночных и 3 парных).
За победу в матче первого дня команда получает 1 очко, за победу во второй день - 2 очка, в третий день - 3 очка. Каждый игрок должен сыграть хотя бы в одном одиночном матче, и минимум четыре из шести участников команды должны принять участие в парах.
Матчи состоят из трех сетов. Третий сет играется в формате тай-брейка до 10 очков. При счёте 12:12 победителя определяет дополнительный парный матч с любыми участниками. Неизменно капитанами команд являются Бьорн Борг (Европа) и Джон Макинрой (Мир).
Предыдущие результаты
- 2017 год: Европа - Мир 15:9
- 2018 год: Европа - Мир 13:8
- 2019 год: Европа - Мир 13:11
- 2021 год: Европа - Мир 14:1
- 2022 год: Европа - Мир 8:13
- 2023 год: Европа - Мир 2:13