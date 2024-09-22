Галатасарай высмеял Моуринью после победы над Фенербахче
Галатасарай жестко высмеял Жозе Моуринью.
Накануне "львы" обыграли Фенербахче в выездном матче, прервав серию португальца без поражений.
После победы в Твиттере Галатасаря появилось отредактиврованное фото The Special One (Особенный), посвященной Моуринью. Но в версии турецкого клуба книга называлась The Crying One (Плачущий).
"Вы будете поражены попытками начать игры разума. Настоящий мастер нытья!
Психоз автора, связанный с карточками, одновременно забавляет и заставляет задуматься. Автор успешно сочетает восприятие реальности и вымышленного мира.
Плачущий. Вас совершенно по-другому взглянете на линии поля. Вплоть до того, что забудете о футболе..." – говорится в вымышленной аннотации.
Kadıköy civarındaki mağazalarda satışta. 🙂#FBvGS pic.twitter.com/6qnkDAtEXF— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 21, 2024
Ранее также тен Хаг заявил, что МЮ должен был выигрывать у Кристал Пэлас.
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