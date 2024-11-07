Моуринью снова дисквалифицирован и оштрафован за свои резкие высказывания

В этот раз португалец оскорбил турецкий футбол.

Главный тренер Жозе Моуринью снова получил штраф в Турции.

После поражения от Трабзонспора Жозе, по своему обыкновению, раскритиковал судейство, а затем и вовсе заявил, что если бы знал, какова ситуация, он бы никогда не приехал в Турцию.

Дисциплинарный комитет счел это серьезным нарушением и дисквалифицировал португальца на один матч. Также Моуринью обязали выплатить чуть более 25 тысяч евро штрафа.

Такое решение объяснили тем, что заявления Моуринью "не соответствуют спортивному принципу и спортивной этике, являются дискредитирующими, наносят ущерб репутации Турецкой футбольной федерации, направлены на снижение ценности турецкого футбола, бросают тень или ставят под сомнение беспристрастность судей и других официальных лиц".

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