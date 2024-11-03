Экс-звезда Челси выиграл первый чемпионский титул в карьере тренера благодаря мотивации Моуринью

В рамках 36-го тура чемпионата Ирландии Шелбурн под руководством Дамьена Даффа победил Дерри Сити 1:0.

Таким образом, подопечные Даффа стали недосягаемыми для своих конкурентов Шемрок Роверс и оформили титул чемпиона Ирландии. В последний раз им это удавалось в 2006 году.

Дам'єн Дафф зараз / Источник: Getty Images

Для Дамьена это был первый трофей в тренерской карьере, которую он начал в 2021 году. По словам Даффа, он вдохновлял своих подопечных перед поединком против Дерри Сити так же, как это делал Моуринью и даже показал им сообщение от португальца перед матчем.

"Перед игрой мой ассистент спросил меня, как мы будем мотивировать команду и я сказал: "Как насчет методов Моуринью?". Почему Жозе? Потому что я пытаюсь построить, пытались ли мы построить ментальность осады, нас против мира, как это делал он? Безусловно. Было бы безумием не воспользоваться его опытом.

Поэтому понедельник, вторник, среда, четверг - посты на странице в Инстаграме. Сильные тексты, мощные слова, которые бы резонировали и имели смысл, который можно было бы связать с этим вечером.

Затем на собрании команды в пятницу было личное сообщение от Жозе о том, что нужно сделать, чтобы выиграть титул как команда, как личность.

Это поразило ребят", - сказал Дафф.

Также ирландец рассказал, что он пытался связаться с Жозе по FaceTime в перерыве матча, но это ему не удалось, поэтому, он проиграл пари своим игрокам и вынужден отдать 500 фунтов на вечеринку в честь завоевания трофе

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