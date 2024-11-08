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Моуринью рассматривает возвращение в АПЛ

Жозе даже определил клуб, в который может перейти.
Сегодня, 18:41

Португалец Жозе Моуринью собирается вернуться в одну из топ-5 лиг в будущем.

Как сообщает The Guardian, 61-летний специалист мечтает о возвращении в АПЛ, поскольку считает, что у него есть незавершенная работа в этой лиге.

Источник отмечает, что Моуринью определил и приоритетный клуб для себя. Жозе будет метить на пост тренера Ньюкасла, если Эдди Гау будет уволен или покинет «сорок».

Напомним, ранее сообщалось, что Моуринью, который возглавляет Фенербахче, дисквалифицировали за резкие высказывания.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуринью

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