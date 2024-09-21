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Тен Хаг - о Кристал Пэлас: Мы съели их с потрохами

МЮ обязан был побеждать в этом матче.
Сегодня, 22:45
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг прокомментировал матч против Кристал Пэлас.

Напомним, накануне манкунианцы снова потеряли очки - они не смогли забить "орлам".

Однако тен Хаг все равно позитивно оценил игру, так как МЮ доминировал почти все 90 минут, просто не удалось забить.

"Мы должны были побеждать. Думаю, мы съели их с потрохами в первом тайме. Второй был более сбалансированным, однако в первом мы должны были забивать один или два мяча.

Мы играли очень хорошо. Полностью контролировали игру. Мы хорошо действовали и с мячом, и без мяча. Не получалось только в штрафной – именно там всегда решается исход матчей. Мы должны были лучше реализовывать моменты.

Соперник всегда получает одну возможность забить, и она была на 44-й минуте. Это был очень опасный момент. Но мы к этому времени должны были вести 2:0 или 3:0", - рассказал специалист в послематчевом интервью.

Ранее новый тренер Ромы высказался касательно Довбика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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