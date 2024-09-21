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Сайнс получил солидный штраф за переход трассы после аварии

Испанец создал на треке очень опасную ситуацию.
Сегодня, 23:21
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Пилот Феррари Карлос Сайнс получил от ФИА серьезный штраф.

Напомним, на третьем сегменте квалификации Гран-при Сингапура испанец разбил болид, после чего пешком отправился на пит-лейн.

Согласно правилам, пилоты не имеют права переходить трассу без специального разрешения маршалла, так как это создает потенциально опасную ситуацию.

"Сайнс полагал, что трек чистый, потому что он находился после въезда на пит-лейн и вывесили красные флаги. Тем не менее заезд продолжали пять машин, и было возможно, что кто-то допустит ошибку и не свернет на пит-лейн либо въедет на пит-лейн быстрее, чем полагал Сайнс. Кроме того, потенциально на трассу выезжала другая техника, о которой пилот не знал", – говорится в заявлении на сайте ФИА.

В итоге пилот был наказан штрафом в 25 тысяч евро, из которых половина - условно до конца года.

Напомним, что с результатами и расписанием Гран-при Сингапура вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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