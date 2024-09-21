Фьюри сравнил поражение от Усика с лишением девственности

Британский боксер Тайсон Фьюри высказался о поражении от Александра Усика в их первом поединке.

По словам спортсмена, судьи подарили украинцу триумф.

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«Ему подарили победу решением судей против Цыганского короля... Так случилось, поединок уже закончился. Рефери незаслуженно лишили меня девственности.

Возможно, это было бы странно, если бы я подрался с ним за 50 фунтов стерлингов, но учитывая, что я сделал это за большие деньги, это не имеет значения. Что есть, то есть, вы не можете отменить решение, но у меня есть шанс побить его в декабре, и это то, что я сделаю. Я нокаутирую его», - цитирует слова Фьюри Майкл Бенсон.

Реванш Усика и Фьюри должен состояться 21 декабря.

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