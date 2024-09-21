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"Осталось 13 недель": Фьюри показал свою подготовку к реваншу с Усиком

Британский боксер продемонстрировал кадры тренировок перед боем.
Сегодня, 13:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) в своем ближайшем бою встретится в ринге в реванше с бывшим абсолютным чемпионом, а ныне обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 KO).

Повторный поединок британского и украинского боксеров состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Фьюри у себя в соцсетях решил показать, как он готовится к предстоящему бою, опубликовав видео и фото с тренировок.

"Сегодня утром было тяжело, осталось 13 недель", - написал британец в Instagram.

"Спокойно работаю", - подписал фото британский боксер.

Ранее Леннокс Льюис назвал условие, при котором Фьюри может победить Усика в реванше.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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