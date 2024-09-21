"Осталось 13 недель": Фьюри показал свою подготовку к реваншу с Усиком
Британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) в своем ближайшем бою встретится в ринге в реванше с бывшим абсолютным чемпионом, а ныне обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 KO).
Повторный поединок британского и украинского боксеров состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
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Фьюри у себя в соцсетях решил показать, как он готовится к предстоящему бою, опубликовав видео и фото с тренировок.
"Сегодня утром было тяжело, осталось 13 недель", - написал британец в Instagram.
"Спокойно работаю", - подписал фото британский боксер.
Ранее Леннокс Льюис назвал условие, при котором Фьюри может победить Усика в реванше.
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