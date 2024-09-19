"Это все изменит": Джозеф Паркер объяснил, почему Фьюри победит Усика

Бывший претендент на пояс чемпиона мира Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) поделился ожиданиями отреванша между украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО):

По словам новозеландца, представитель Украины проиграет британцу.

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"Тайсон гораздо более сфокусирован, и я думаю, что это все изменит. Он более решительно настроен показать лучшее выступление", - приводит слова боксера Boxing Scene.

В мае Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114).

Реванш состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри.

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