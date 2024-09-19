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Промоутер Усика оценил шансы Джошуа в бою с Дюбуа

Красюк в процентах сравнил возможности боксеров на победу.
Сегодня, 09:10
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о поединке Энтони Джошуа против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

По словам функционера, Джошуа явный фаворит титульного боя.

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"Я отдаю предпочтение Джошуа. Скажем, да, преимущество 90 на 10. Оставляю 10 для Дюбуа только потому, что дерутся супертяжи, Дюбуа имеет плотный удар, он молод и энергичен. 

В технике, опыте, антропометрии, ментально и физически Джошуа сильнее. У Джошуа сейчас период "второго дыхания" в карьере", - сказал Красюк Ready to Fight.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Виталий Кличко рассказал, кого будет поддерживать в бою Джошуа – Дюбуа.

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