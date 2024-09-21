Реал вчистую разгромил Эспаньол, но забить голы смог лишь во втором тайме

В субботу, 21 сентября, Реал принимал дома Эспаньол в рамках 6-го тура Ла Лиги.

В течение всего первого тайма хозяева абсолютно доминировали на каждом участке поля, игроки Реала в каждой атаке создавали опасность, но Гарсия взял все мячи.

Все попытки Мбаппе, Беллингема и даже Милитао не достигли цели, а Эспаньол даже нашел пару моментов, чтобы провести свои выпады.

Второй тайм начался с неожиданного автогола Тибо Куртуа - мяч залетел в ворота от пятки голкипера. Зато после пропущенного гола Реал прорвало, к тому же на поле появился Винисиус. И сразу Карвахаль сравнял счет уже через четыре минуты после пропущенного гола.

А затем Родриго и Винисиус также по разу отличились в воротах Эспаньола, доведя уверенную игру до уверенной победы. Точку же в матче поставил Килиан Мбаппе, оформив пенальти на последних минутах матча.

Статистика матча Реал - Эспаньол 6-го тура Ла Лиги

Реал - Эспаньол 4:1

Голы: Карвахаль, 58, Родриго, 75, Винисиус, 78, Мбаппе (пенальти),90 - Куртуа (автогол), 54

xG: 5,47 - 0,87

Владение мячом: 75% - 25%

Удары: 28 - 8

Удары в створ ворот: 14 - 2

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