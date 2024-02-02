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Баскетбол

Карри, Банкеро и Эдвардс: НБА огласила имена резервистов Матча всех звезд-2024

Все готово к проведению главного события звездного уик-энда.
Сегодня, 02:39
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

В ночь на пятницу, 2 февраля, Национальная баскетбольная ассоциация на своем официальном сайте назвала имена четырнадцати баскетболистов, которые попали в резерв будущего Матча всех звезд-2024.

По информации источника, 30 тренеров лиги выбрали по семь игроков с каждой конференции. Они выбирали по два защитника, три форварда/центровых и по два игрока любой позиции.

Так, за команду Запада в качестве резервистов выступят:

  • Кавай Леонард (Клипперс) - шестой раз
  • Пол Джордж (Клипперс) - девятый раз
  • Энтони Дэвис (Лейкерс) - девятый раз
  • Стеф Карри (Голден Стэйт) - десятый раз
  • Девин Букер (Финикс) - четвертый раз
  • Энтони Эдвардс (Миннесота) - второй раз
  • Карл-Энтони Таунс (Миннесота) - четвертый раз

А из Восточной конференции были выбраны:

  • Джейлен Браун (Бостон) - третий раз
  • Донован Митчелл (Кливленд) - пятый раз
  • Джейлен Брансон (Нью-Йорк) - первый раз
  • Бэм Адебайо (Майами) - третий раз
  • Джулиус Рэндл (Нью-Йорк) - третий раз
  • Тайриз Мэкси (Филадельфия) - первый раз
  • Паоло Банкеро (Орландо) - первый раз

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Напомним, что недавно определились капитаны и составы стартовых пятерок команд Запада и Востока на Матче всех звезд 2024 года, который пройдет в Индианаполисе.

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