Карри, Банкеро и Эдвардс: НБА огласила имена резервистов Матча всех звезд-2024

Все готово к проведению главного события звездного уик-энда.

В ночь на пятницу, 2 февраля, Национальная баскетбольная ассоциация на своем официальном сайте назвала имена четырнадцати баскетболистов, которые попали в резерв будущего Матча всех звезд-2024.

По информации источника, 30 тренеров лиги выбрали по семь игроков с каждой конференции. Они выбирали по два защитника, три форварда/центровых и по два игрока любой позиции.

Так, за команду Запада в качестве резервистов выступят:

Кавай Леонард (Клипперс) - шестой раз

Пол Джордж (Клипперс) - девятый раз

Энтони Дэвис (Лейкерс) - девятый раз

Стеф Карри (Голден Стэйт) - десятый раз

Девин Букер (Финикс) - четвертый раз

Энтони Эдвардс (Миннесота) - второй раз

Карл-Энтони Таунс (Миннесота) - четвертый раз

А из Восточной конференции были выбраны:

Джейлен Браун (Бостон) - третий раз

Донован Митчелл (Кливленд) - пятый раз

Джейлен Брансон (Нью-Йорк) - первый раз

Бэм Адебайо (Майами) - третий раз

Джулиус Рэндл (Нью-Йорк) - третий раз

Тайриз Мэкси (Филадельфия) - первый раз

Паоло Банкеро (Орландо) - первый раз

The 2024 #NBAAllStar Reserves!



WEST



Kawhi Leonard

Anthony Davis

Devin Booker

Anthony Edwards

Stephen Curry

Paul George

Karl-Anthony Towns



EAST



Jaylen Brown

Donovan Mitchell

Jalen Brunson

Bam Adebayo

Julius Randle

Tyrese Maxey

Paolo Banchero — NBA (@NBA) February 2, 2024

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Напомним, что недавно определились капитаны и составы стартовых пятерок команд Запада и Востока на Матче всех звезд 2024 года, который пройдет в Индианаполисе.

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