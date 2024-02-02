Карри, Банкеро и Эдвардс: НБА огласила имена резервистов Матча всех звезд-2024
В ночь на пятницу, 2 февраля, Национальная баскетбольная ассоциация на своем официальном сайте назвала имена четырнадцати баскетболистов, которые попали в резерв будущего Матча всех звезд-2024.
По информации источника, 30 тренеров лиги выбрали по семь игроков с каждой конференции. Они выбирали по два защитника, три форварда/центровых и по два игрока любой позиции.
Так, за команду Запада в качестве резервистов выступят:
- Кавай Леонард (Клипперс) - шестой раз
- Пол Джордж (Клипперс) - девятый раз
- Энтони Дэвис (Лейкерс) - девятый раз
- Стеф Карри (Голден Стэйт) - десятый раз
- Девин Букер (Финикс) - четвертый раз
- Энтони Эдвардс (Миннесота) - второй раз
- Карл-Энтони Таунс (Миннесота) - четвертый раз
А из Восточной конференции были выбраны:
- Джейлен Браун (Бостон) - третий раз
- Донован Митчелл (Кливленд) - пятый раз
- Джейлен Брансон (Нью-Йорк) - первый раз
- Бэм Адебайо (Майами) - третий раз
- Джулиус Рэндл (Нью-Йорк) - третий раз
- Тайриз Мэкси (Филадельфия) - первый раз
- Паоло Банкеро (Орландо) - первый раз
The 2024 #NBAAllStar Reserves!— NBA (@NBA) February 2, 2024
WEST
Kawhi Leonard
Anthony Davis
Devin Booker
Anthony Edwards
Stephen Curry
Paul George
Karl-Anthony Towns
EAST
Jaylen Brown
Donovan Mitchell
Jalen Brunson
Bam Adebayo
Julius Randle
Tyrese Maxey
Paolo Banchero
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Напомним, что недавно определились капитаны и составы стартовых пятерок команд Запада и Востока на Матче всех звезд 2024 года, который пройдет в Индианаполисе.
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