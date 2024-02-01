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Баскетбол

Брансон выдал практически рекордный статистический показатель в истории НБА

Джейлен был близок к тому, чтобы даже установить новый рекорд лиги.
Вчера, 23:04
Джейлен Брансон / Getty Images
Джейлен Брансон / Getty Images

В ночь на среду, 31 января, в рамках регулярного сезона НБА Нью-Йорк легко разгромил Юту со счетом 118:103.

Эта игра позволила лидеру Никс Джейлену Брансону завершить январь со статистикой, которую лига не видела уже несколько десятилетий.

Как сообщает BasketNews, 27-летний защитник завершил месяц с показателем полезности +256, что стало вторым лучшим результатом в этой категории в истории НБА с тех пор, как плюс-минус начал отслеживаться в середине 1990-х.

Рекорд принадлежит легенде Чикаго Скотти Пиппену, у которого в ноябре 1996 года был потрясающий результат +272.

Интересно, что Оу Джи Ануноби, которого в конце декабря Никс выменяли у Торонто, также в январе показал четвертый лучший результат плюс-минус за всю историю, а именно +252.

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Ранее в этом же месяце Ануноби установил рекорд НБА в этой категории, набрав +111 в своих первых пяти матчах за Нью-Йорк.

На данный момент Никс занимают третье место Восточной конференции, имея баланс побед 31-17. Стоит отметить, что команда Тома Тибодо выиграла 14 из последних 16 поединков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Джейлен Брансон

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