Уровень потолка зарплат команд и налога на роскошь на сезон-2024/25 заметно вырастет
В следующем сезоне-2024/25 команды будут работать в рамках определенных параметров потолка зарплат, чтобы сохранить финансовую гибкость и конкурентный баланс.
Как сообщает BasketNews со ссылкой на инсайдера ESPN Эдриана Вожнаровски, минимальный уровень командной зарплаты будет установлен на уровне 127 миллионов долларов. В нынешнем сезоне он составляет 122,4 миллиона.
Помимо этого, уровень потолка зарплат составит 172 миллиона (165,3 миллиона в этом сезоне). Первый уровень порога налога на роскошь будет составлять 179 миллионов (172 миллиона в сезоне-2023/24).
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Второй уровень порога составит 190 миллионов против 182,7 миллиона в нынешнем сезоне.
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