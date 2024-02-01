Уровень потолка зарплат команд и налога на роскошь на сезон-2024/25 заметно вырастет

При этом также возрастет минимальный уровень зарплатной ведомости.

В следующем сезоне-2024/25 команды будут работать в рамках определенных параметров потолка зарплат, чтобы сохранить финансовую гибкость и конкурентный баланс.

Как сообщает BasketNews со ссылкой на инсайдера ESPN Эдриана Вожнаровски, минимальный уровень командной зарплаты будет установлен ​​на уровне 127 миллионов долларов. В нынешнем сезоне он составляет 122,4 миллиона.

Помимо этого, уровень потолка зарплат составит 172 миллиона (165,3 миллиона в этом сезоне). Первый уровень порога налога на роскошь будет составлять 179 миллионов (172 миллиона в сезоне-2023/24).

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Второй уровень порога составит 190 миллионов против 182,7 миллиона в нынешнем сезоне.

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