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Баскетбол

Уровень потолка зарплат команд и налога на роскошь на сезон-2024/25 заметно вырастет

При этом также возрастет минимальный уровень зарплатной ведомости.
Вчера, 22:35
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В следующем сезоне-2024/25 команды будут работать в рамках определенных параметров потолка зарплат, чтобы сохранить финансовую гибкость и конкурентный баланс.

Как сообщает BasketNews со ссылкой на инсайдера ESPN Эдриана Вожнаровски, минимальный уровень командной зарплаты будет установлен ​​на уровне 127 миллионов долларов. В нынешнем сезоне он составляет 122,4 миллиона.

Помимо этого, уровень потолка зарплат составит 172 миллиона (165,3 миллиона в этом сезоне). Первый уровень порога налога на роскошь будет составлять 179 миллионов (172 миллиона в сезоне-2023/24).

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Второй уровень порога составит 190 миллионов против 182,7 миллиона в нынешнем сезоне.

Ранее стала известна дата, когда Мемфис выведет из обращения игровой номер Марка Газоля, который объявил о завершении карьеры.

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