Шакил О'Нил хочет приобрести команду НБА

Если кто-то из владельцев задумается о продаже своей франшизы, Шак будет первым в очереди на ее покупку.

За последние годы несколько команд НБА сменили владельцев. И член Зала славы баскетбола Шакил О'Нил хотел бы стать приобрести одну из организаций, сообщает BasketNews.

Недавно Шак посетил конференцию iConnections Global Alts в Майами-Бич, где его об этом спросили.

"Я бы определенно этого хотел. Любую команду, какая будет доступна", - заявил четырехкратный чемпион НБА.

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Недавно Миннесота перешла к новой группе владельцев, возглавляемой бывшей суперзвездой MLB Алексом Родригесом. Кроме того, в начале 2023 года Финикс был продан Мэтту Ишбиа.

Напомним, что ранее Шакил О'Нил выражал заинтересованность в том, чтобы стать владельцем франшизы НБА в Лас-Вегасе, если такая появится во время расширения лиги.

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