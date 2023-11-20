Шакил О'Нил готов стать владельцем команды Лас-Вегаса вместе с ЛеБроном
В НБА давно ходят разговоры о потенциальном расширении лиги.
Среди главных фаворитов на создание команды называют Сиэтл и Лас-Вегас. Последний особенно интересует некоторых известных личностей.
В прошлом свою заинтересованность во владении франшизы из Невады проявляли звезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс и легенда "озерников" Шакил О'Нил. Причем Шак говорил, что хочет единолично владеть командой.
Но теперь его мнение поменялось. Он готов разделить владение организацией, если это будет необходимо, сообщает BasketNews.
"Если когда-нибудь здесь будет создана команда НБА, я определенно хотел бы принять в этом участие. С ЛеБроном, без ЛеБрона, я просто хочу участвовать в этом", — сказал О'Нил во время вечеринки перед Гран-при Лас-Вегаса.
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