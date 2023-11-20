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Баскетбол

Шакил О'Нил готов стать владельцем команды Лас-Вегаса вместе с ЛеБроном

Еще недавно "Дизель" не хотел ни с кем делиться правом владеть потенциально 31-й командой НБА.
Сегодня, 22:28
Шакил О'Нил / Getty Images
Шакил О'Нил / Getty Images

В НБА давно ходят разговоры о потенциальном расширении лиги.

Среди главных фаворитов на создание команды называют Сиэтл и Лас-Вегас. Последний особенно интересует некоторых известных личностей.

В прошлом свою заинтересованность во владении франшизы из Невады проявляли звезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс и легенда "озерников" Шакил О'Нил. Причем Шак говорил, что хочет единолично владеть командой.

Но теперь его мнение поменялось. Он готов разделить владение организацией, если это будет необходимо, сообщает BasketNews.

"Если когда-нибудь здесь будет создана команда НБА, я определенно хотел бы принять в этом участие. С ЛеБроном, без ЛеБрона, я просто хочу участвовать в этом", — сказал О'Нил во время вечеринки перед Гран-при Лас-Вегаса.

Ранее главный тренер сборной Франции Венсан Колле дал свою оценку стартовому отрезку карьеры Виктора Вембаньямы в НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Шакил О`Нил

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