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Баскетбол

Драфт НБА-2024 пройдет в обновленном формате

Выбор новичков продлится два дня.
Сегодня, 21:28
Драфт НБА / Getty Images
Драфт НБА / Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация пошла на изменения в драфте.

Как сообщает издание ESPN, в 2024 выбор новичков будет растянут на 2 дня. Первый раунд пройдет 26 июня в Barclays Center в Бруклине, а второй 27 июня соответственно в ESPN Seaport District Studios в нижнем Бруклине. Ожидается, что промежуток между первым и вторым раундами даст больше времени для совершения сделок и планирования стратегии на второй вечер.

Для того, чтобы оформить изменения в традиционно однодневное мероприятие НБА пришлось провести переговоры с национальной ассоциацией баскетболистов, и недавно стороны дошли соглашения.

Также команды будут иметь больше времени на пик во втором раунде. Вместо двух минут у генменеджеров теперь будет четыре минуты. 

Вероятно, НБА официально объявит об изменениях уже завтра, 1 февраля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: драфт НБА

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