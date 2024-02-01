Мемфис выведет из обращения игровой номер Марка Газоля

Титулованный испанец станет лишь вторым игроком в истории франшизы чье наследие будет отмечено таким образом.

Мемфис принял решение вывести из обращения 33-й номер под которым выступал Марк Газоль. Об этом Гриззлис сообщили в социальных сетях.

Церемония поднятия джерси с номером 39-летнего испанца пройдет в ночь на 7 апреля, когда в гости заглянет Джоэл Эмбиид и его Филадельфия.

The @memgrizz today announced the organization will retire Marc Gasol’s No. 33 on Saturday, April 6, at FedExForum. pic.twitter.com/7mjpjJfbtz — Grizzlies PR (@GrizzliesPR) February 1, 2024

Стоит отметить, что номер Газоля-младшего станет лишь вторым в истории организации, под которым больше никто не сможет играть.

Первым, кто удостоился подобной чести, стал бывший одноклубник Марка Зак Рэндольф, чей 50-й номер был выведен из обращения 11 декабря 2021 года.

Примечательно, что Марк Газоль был выбран Лейкерс под 48-м пиком на драфте 2007 года. В феврале 2008 года права на него были переданы Мемфису, а в обратном направлении последовал его старший брат Пау. Это единственный случай в истории НБА, когда в рамках трейда брата обменяли на брата.

Марк Газоль, ранее объявивший о завершении карьеры, провел в Мемфисе одиннадцать лет. В феврале 2019 года он был обменен в Торонто, с которым в том же сезоне выиграл свое единственное чемпионство НБА.

В составе сборной Испании бигмен становился двукратным чемпионом мира (2006, 2019), Европы (2009, 2011), а также двукратным обладателем олимпийского серебра (2008, 2012).

Напомним, что недавно Майами вывел из обращения игровой номер Юдониса Хаслема, который провел во Флориде всю свою карьеру.

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