Марк Газоль объявил о завершении карьеры
39-летний испанец решил уйти на пенсию.
Испанский центровой Марк Газоль официально завершил свою карьеру.
Баскетболист провел специальную пресс-конференцию в своем родном городе Барселоне в среду, где объявил о своем решении.
- Final d’un capítol. Gràcies— Marc Gasol (@MarcGasol) January 31, 2024
- End of a chapter. Thank you
- Final de un capítulo. Gracias pic.twitter.com/p6qeigl4BE
Напомним, за свою карьеру Газоль стал чемпионом НБА, трехкратным участником Матча всех звезд, членом первой символической сборной НБА, а также выиграл несколько олимпийских медалей со сборной.
Ранее сообщалось, что двукратного чемпиона НБА арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!