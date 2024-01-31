Марк Газоль объявил о завершении карьеры

Испанский центровой Марк Газоль официально завершил свою карьеру.

Баскетболист провел специальную пресс-конференцию в своем родном городе Барселоне в среду, где объявил о своем решении.

- Final d’un capítol. Gràcies

- End of a chapter. Thank you

- Final de un capítulo. Gracias pic.twitter.com/p6qeigl4BE — Marc Gasol (@MarcGasol) January 31, 2024

Напомним, за свою карьеру Газоль стал чемпионом НБА, трехкратным участником Матча всех звезд, членом первой символической сборной НБА, а также выиграл несколько олимпийских медалей со сборной.

Ранее сообщалось, что двукратного чемпиона НБА арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия.

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