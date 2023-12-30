Торонто и Нью-Йорк оформили обмен с участием важных игроков

В Национальной Баскетбольной Ассоциации состоялся обмен между Торонто Рэпторс и Нью-Йорк Никс.

Канадцы отпустили в НЙ одного из лучших защитников Лиги британца О Джи Ануноби, в то время как в противоположном направлении поедут Ар Джей Баррет и Имануил Куикли.

В нынешнем первенстве Ануноби набирает 15,1 очка и реализовывает 37,4% дальних бросков за 33,3 минуты в среднем за матч. У Баррета показатели несколько лучше - 18 очков и 33% реализация трехочковых за 29,5 минут. Квикли, который выходит со скамейки запасных проводит 24 минуты, за которые успевает набрасывать по 15 баллов.

Стоит отметить, что также в рамках этого трейда Пресиус Ачиува сменит Торонто на Нью-Йорк, а в Рэпторз отправится драфт-пик второго раунда.

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